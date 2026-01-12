Irán: "Libramos una guerra contra el terrorismo", presidente del Parlamento iraní

El presidente del parlamento también declaró que si Trump ataca al país, Teherán le dará una lección inolvidable.

El líder iraní, hablando en una gran manifestación progubernamental en Teherán, declaró que Irán libra una guerra en cuatro frentes: una guerra económica, una guerra psicológica, una guerra militar contra Estados Unidos e Israel, y hoy una guerra contra los terroristas.

"La gran nación iraní nunca ha permitido que el enemigo logre sus objetivos", declaró, acompañado de cánticos de "Muerte a Israel, Muerte a Estados Unidos!" en persa.

La televisión estatal iraní transmitió este lunes imágenes de grandes manifestaciones en apoyo a la República Islámica, tras dos semanas de protestas antigubernamentales.

Las imágenes mostraron a varios miles de personas congregadas en la plaza Enghelab de la capital iraní. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, también fue visto en la manifestación en Teherán, según informa la versión en inglés de la televisión iraní, Press TV, que publicó una foto suya entre la multitud en X.

Los manifestantes ondeaban banderas de la República Islámica y mostraban retratos del Líder Supremo, Alí Jamenei.

Aunque internet ha estado bloqueado en el país durante días y la ONG Hrana ha informado de la muerte de al menos 544 personas en protestas antigubernamentales, esta mañana se celebraron manifestaciones en apoyo a la República Islámica en varias ciudades del país.

La televisión estatal describió a los participantes como "iraníes unidos contra el terrorismo", calificando las protestas antigubernamentales de "disturbios en Irán apoyados por Estados Unidos e Israel". (ANSA).