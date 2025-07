Irán listo para conversaciones sobre su programa nuclear con EEUU, pero exige medidas de confianza

TEHERÁN (AP) — Irán está listo para entablar conversaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos, pero solo si Washington toma medidas significativas para reconstruir la confianza, dijo el jueves el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi.

Irán se reunirá el viernes en Estambul con Reino Unido, Francia y Alemania, conocidas como las naciones E3, y con el comisionado adjunto de política exterior de la Unión Europea. Estas serán las primeras conversaciones desde la guerra de Irán con Israel, ocurrida en junio, y en la que Estados Unidos atacó instalaciones relacionadas con el programa nuclear en Irán con bombarderos B-52.

Gharibabadi dijo el jueves, en una publicación en redes sociales, que, para entrar en negociaciones, Irán buscaba que se respetaran “varios principios clave”.

Señaló que entre ellos está “reconstruir la confianza de Irán —ya que Irán no tiene absolutamente ninguna confianza en Estados Unidos—, evitar el uso de las conversaciones como plataforma para propósitos ocultos como acciones militares, aunque Irán está completamente preparado para cualquier situación, respetar y reconocer los derechos de Irán según el Tratado de No Proliferación, incluyendo el enriquecimiento, de acuerdo con sus necesidades legítimas, y el levantamiento de sanciones”.

Las conversaciones del viernes se llevarán a cabo a nivel de viceministros, e Irán enviará al viceministro de Relaciones Exteriores Majid Takht-e Ravanchi. Una reunión similar se celebró en Estambul en mayo.

Los riesgos son altos. Los líderes europeos han amenazado con activar un mecanismo de “retroceso” incluido en un acuerdo nuclear de 2015 con Irán, lo que reimpondría las sanciones que fueron levantadas a menos que Irán acepte restricciones y supervisión de su programa nuclear.

Reino Unido, Francia y Alemania fueron signatarios del acuerdo de 2015. Estados Unidos se retiró en 2018 durante el primer mandato del presidente Donald Trump, quien insistió en que el pacto no era lo suficientemente estricto.

Las autoridades iraníes han advertido que una medida para reimponer sanciones tendría consecuencias. Gharibabadi dijo a principios de esta semana que ello podría obligar a Teherán a retirarse de acuerdos clave de no proliferación.

En una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó al grupo E3 de hipocresía, diciendo que no cumplió con sus obligaciones establecidas en el acuerdo de 2015, al tiempo que apoyó los recientes ataques de Israel contra su país.

En el reciente conflicto, Estados Unidos usó bombarderos B-52 para atacar instalaciones nucleares iraníes en apoyo de la campaña aérea de Israel.

Irán respondió con varios ataques con misiles, entre ellos uno contra una base estadounidense en Qatar; el presidente Masoud Pezeshkian insistió en que no estaba dirigido al estado qatarí. En una entrevista con Al Jazeera emitida el miércoles, Pezeshkian dijo que Irán está preparado para otra guerra y acusó a Israel de intentar asesinarlo durante una reunión del consejo de seguridad nacional iraní en Teherán, realizada el 15 de junio. Pezeshkian reiteró que el programa nuclear de su país continuará dentro del marco del derecho internacional e insistió en que Teherán no tiene intención de construir armas nucleares. “Nuestras capacidades nucleares están en las mentes de nuestros científicos”, dijo, enfatizando la postura de Irán de que las futuras negociaciones deben basarse en el respeto mutuo y no en amenazas. Según la agencia oficial de noticias judiciales Mizan, al menos 13 científicos nucleares iraníes fueron asesinados durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel. Un portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán dijo el jueves que la industria nuclear del país se recuperaría de los recientes ataques de Israel y Estados Unidos. “Nuestra industria nuclear está profundamente arraigada. Lo que tiene raíces no puede ser dañado por ataques o presiones: volverá a crecer y prosperará nuevamente”, dijo Behrouz Kamalvandi, según la televisión estatal. La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) informó en mayo que las reservas de uranio enriquecido al 60% de Irán habían crecido a más de 400 kilogramos (882 libras). Ese material, apenas por debajo del nivel de grado armamentístico, sigue siendo una preocupación central para Occidente. A pesar del aumento en sus reservas, Irán ha dicho que sigue abierto a la diplomacia, aunque recientemente suspendió la cooperación con la AIEA después de que Pezeshkian firmara una legislación. El camino sigue siendo incierto. Mientras que los funcionarios europeos dicen que quieren evitar más conflictos y están abiertos a una solución negociada, han advertido que el tiempo se agota. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.