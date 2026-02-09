Irán: "Listo para diluir el uranio si levantan las sanciones

"Nada detendrá nuestro enriquecimiento nuclear, ni siquiera la guerra", había tronado el canciller Abbas Araghchi. Ahora, sin embargo, es el jefe de la Agencia de Energía Atómica iraní, Mohammad Eslami, quien abre la puerta a una hipótesis que podría pesar en los diálogos en curso con Washington en Omán.

Al responder a una pregunta sobre la posibilidad de diluir el uranio enriquecido al 60%, Eslami afirmó que ello dependerá del levantamiento de todas las sanciones.

No está claro si el funcionario se refería a todas las sanciones o solo a las impuestas por Estados Unidos, pero el cambio de perspectiva resulta difícil de subestimar y llega después de una sesión —a puertas cerradas— del Parlamento dedicada precisamente a la línea a seguir en las negociaciones con Washington.

En los escaños estaban, además del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Abdolrahim Mousavi, el propio Araghchi.

Más tarde, al dirigirse a la diplomacia extranjera, el canciller mantuvo al menos el tono: con los estadounidenses, "a pesar de los diálogos en curso, existe un gran muro de desconfianza", dijo, construido —según él— a base de bombas por Estados Unidos, "que atacó en junio, justo cuando estábamos llevando adelante las negociaciones. Esperamos que se genere la confianza necesaria para conducir las conversaciones y alcanzar resultados".

Es también la línea del presidente Masoud Pezeshkian: las conversaciones en Omán "representan una buena oportunidad para una solución justa y equilibrada sobre la cuestión nuclear".

Pero, reiteró, el principio debe ser el del "beneficio mutuo, del win-win", con "garantías" sobre los derechos, incluido "el derecho al enriquecimiento" del uranio.

Nadie espera que sea sencillo. El tema —sobre el que también la Unión Europea pidió "seriedad" para evitar una escalada— es técnico, pero decisivo para entender lo que está en juego. El nivel de enriquecimiento determina el uso que se quiere dar al programa nuclear.

El límite para fines civiles ronda el 3,6%, y antes de los ataques de junio Irán estaba en el 60%, aunque según varios observadores apuntaba a subir al 90%, es decir, al umbral necesario para construir la bomba. La "dilución" es el proceso inverso: mezclar el uranio con otras sustancias para reducir su grado y volverlo inutilizable con fines bélicos.

Otro nudo clave es la reserva de 400 kilos de uranio iraní altamente enriquecido, que si alcanzara el 90% permitiría fabricar alrededor de una decena de bombas nucleares. Entre las hipótesis figura también la posibilidad de entregarla en el extranjero.

"No está en la agenda de los actuales diálogos con Estados Unidos —zanjó Eslami— y los reportes al respecto provienen únicamente de elementos de presión".

Presiones que Teherán hoy enfrenta en múltiples frentes, también internos. Aún arde el fuego bajo las cenizas de las protestas: solo en la jornada, los Guardianes de la Revolución arrestaron al portavoz de la coalición reformista Javad Emam, al activista Hossein Karroubi y al exdiputado Ali Shakouri-Rad, que se suman a la larga lista de moderados purgados.

"Existen pruebas —declaró el jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Ejei— de que los enemigos están intentando empujar a sus elementos internos hacia la inseguridad del país", y deben ser enfrentados "dentro y fuera del territorio".

En este clima volvió a hacerse oír el líder supremo, Ali Khamenei, quien llamó a la población a mostrar "resiliencia" frente al "enemigo" y a movilizarse en las calles el próximo 11 de febrero, con motivo del 47.º aniversario de la fundación de la República Islámica.

Una señal para las negociaciones en Omán, que se desarrollan mientras en el Golfo Pérsico navega desde hace días el portaaviones estadounidense Lincoln, recientemente visitado por los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Un recordatorio, nada sutil, para Teherán. "Nuestro ejército —respondió el Estado Mayor iraní— está listo para enfrentar cualquier amenaza, en cualquier circunstancia". (ANSA).