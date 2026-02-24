Irán llegará a acuerdo con EEUU "si se da prioridad a la diplomacia": ministro

DUBÁI, 24 feb (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dijo el martes que un acuerdo con Estados Unidos estaba "al alcance, pero solo si se da prioridad a la diplomacia", a pocos días de una nueva ronda de negociaciones entre ambas partes prevista en Ginebra

Las conversaciones están previstas para el jueves en Ginebra, informó el lunes un alto funcionario estadounidense, y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunirán con una delegación iraní para las negociaciones

Los dos países reanudaron las negociaciones a principios de este mes, mientras Estados Unidos refuerza su capacidad militar en Oriente Medio. Irán ha amenazado con responder contra las bases estadounidenses en la región si es atacado

"Tenemos una oportunidad histórica para alcanzar un acuerdo sin precedentes que aborde las preocupaciones mutuas y satisfaga los intereses de ambas partes", dijo Araqchi en una publicación en X

El máximo diplomático iraní afirmó que su país reanudaría las conversaciones con "la determinación de alcanzar un acuerdo justo y equitativo en el menor tiempo posible"

Antes, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi, dijo que Irán estaba dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para llegar a un acuerdo con Estados Unidos

"Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo lo antes posible. Haremos todo lo necesario para que esto suceda. Entraremos en la sala de negociaciones en Ginebra con total honestidad y buena fe", comentó Takht-Ravanchi, según declaraciones recogidas por los medios de comunicación estatales

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el martes que la primera opción del presidente estadounidense, Donald Trump, siempre había sido la diplomacia, pero que estaba dispuesto a usar la fuerza letal si es necesario. (Reporte de Elwely Elwelly. Edición en español de Juana Casas.)