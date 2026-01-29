Irán: Los Guardianes de la Revolución, el cuerpo de élite de los ayatolás

La formación del grupo se remonta a 1979, año de la fundación de la República Islámica, por deseo del propio Ayatolá Ruhollah Jomeini.

Tras desempeñar un papel significativo en el conflicto entre Irán e Irak de la década de 1980, los Pasdaran siguen representando el núcleo del sistema de Jomeini.

Conocidos por su papel militar en la represión de la disidencia y el desarrollo de los programas de misiles y nuclear de Teherán, no responden ante los gobiernos electos, sino directamente ante el Líder Supremo Alí Jamenei.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria está compuesto por cientos de miles de miembros y está organizado en seis departamentos, incluyendo el Basij, una milicia paramilitar voluntaria.

Ayudan a las fuerzas del orden a aplicar los códigos de vestimenta islámicos, como el controvertido requisito de que las mujeres lleven el velo en público, y participan regularmente en la brutal represión de las protestas antigubernamentales.

Las otras ramas de los Pasdaran son las fuerzas terrestres, las navales, las aeroespaciales, la organización de inteligencia y la Fuerza Quds, que gestiona misiones en el extranjero. Esta rama colabora estrechamente con el llamado "eje de la resistencia", compuesto por milicias chiítas proiraníes en Líbano, Siria, Irak y Yemen. Durante años, estuvo liderado por Qasem Soleimani, quien murió en un ataque estadounidense contra Bagdad en 2020 y posteriormente se convirtió en una figura legendaria en la República Islámica.

Las diversas ramas militares del Pasdaran representan un ejército paralelo al ejército regular, y sus miembros superan en número a los de las fuerzas armadas.

Excluyendo al Basij, se estima que el Pasdaran cuenta con 190.000 miembros, además de 150.000 tropas de tierra, aproximadamente 100.000 efectivos de la marina y 15.000 de la fuerza aérea.

Los principales líderes de la Guardia Revolucionaria fueron asesinados por Israel durante la "Guerra de los Doce Días" de junio de 2025.

Además de ser una fuerza militar, el Pasdaran también mantiene una fuerte influencia en el entorno político, diversas universidades y centros de investigación.

El poder económico de los Pasdaran está representado por Khatam al-Anbiya, una empresa afiliada a la Guardia Revolucionaria que controla cientos de empresas activas en la construcción de infraestructura, cuyas ganancias se utilizan para financiar el desarrollo del programa nuclear y apoyar a las milicias chiítas en la región, según informes estadounidenses.

(ANSA).