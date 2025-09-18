Irán: Matan a tiros a un agente de un grupo paramilitar en el sureste de Irán
Irán: matan a tiros a un agente de un grupo paramilitar en el sureste de Irán
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las autoridades iraníes han informado este jueves de que varias personas armadas han matado a un miembro de la fuerza paramilitar Basij en un ataque perpetrado en la provincia de Sistán y Baluchistán, situada en la frontera con Pakistán y sacudida por decenas de ataques del grupo extremista Jaish al Adl.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha indicado que el ataque ha tenido lugar en la ciudad de Iranshahr y ha identificado al fallecido como Reza Azarkish, quien ha sido "asesinado a tiros por un grupo terrorista".
Actualmente, las fuerzas de seguridad del país centroasiático están desplegadas para detener a los autores del suceso, según reza un comunicado recogido por la agencia de noticias IRNA.
Esta misma semana, al menos dos policías murieron en otro ataque perpetrado en la misma provincia, entonces dirigido contra un vehículo policial cerca de la ciudad de Sib.
Por ahora no hay reivindicación de la autoría, si bien Jaish al Adl ha reclamado decenas de ataques en la zona durante los últimos meses.
El grupo fue fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche, que profesa principalmente el islam suní.
Otras noticias de Irán
- 1
Vivió en la calle, se inició en la música para ganar afectos y creó un grupo clave del rock argentino con una mentira
- 2
La avenida que atraviesa Recoleta y Palermo está más viva que nunca
- 3
Fue una estrella de los 90, trabajó en una película furor con Richard Gere y hoy está irreconocible
- 4
“Mis ojos ya no están”: las decenas de personas que quedaron ciegas en Líbano hace un año por el ataque israelí con beep