Irán: medios, "abusos sobre manifestantes arrestados en Irán"

Una fuente cercana a la familia de un detenido declaró a Iran International.

La misma fuente afirmó que un joven manifestante detenido envió un mensaje desde el interior de la prisión indicando que él y varios otros habían sido sometidos a dicho trato tras su arresto.

Según el relato, los funcionarios de la prisión lo desnudaron y mantuvieron desnudos a los reclusos en el patio de la prisión durante un largo periodo, en condiciones invernales.

Luego, les arrojaron agua fría.

El mismo recluso añadió posteriormente que, al día siguiente, los guardias de la prisión les inyectaron a él y a otros presos sustancias cuyo contenido no ha sido identificado.

(ANSA).