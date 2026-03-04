Irán: Medvedev, Khachanov y Rublev abandonaron Dubai

La prensa de Rusia informó que Medvedev, número 11 del mundo, Khachanov (16) y Rublev (17) lograron abandonar Dubái vía Omán en dirección hacia Estambul, desde donde viajaron luego a Estados Unidos para presentarse en el primer Masters 1000 de la temporada.

Los reportes agregan que Medvedev y Rublev fueron sustituidos para un minitorneo de dobles mixto previsto en la apertura de la actividad en Indian Wells.

El tenista finlandés Harri Heliovaara, número 8 del ranking de dobles en Emiratos Árabes Unidos, afirmó que "los jugadores rusos" lograron llegar a Muscat por tierra después de un viaje caótico.

Khachanov, Rublev y Medvedev integran la lista de cabezas de serie y debutarán recién en la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells con partidos previstos el viernes 6 para los primeros dos y el sábado 7 para el número 11 del mundo.

"Hay cosas más importantes que el tenis", declaró el tenista italiano Jannik Sinner (2) sobre la situación geopolítica actual, añadiendo que espera que "todos estén a salvo" en alusión a sus colegas varados en Medio Oriente.

Por su parte, el tenista británico Jack Draper (14) relató que salió de Dubái el pasado jueves 26 de febrero "probablemente en uno de los últimos vuelos" habilitados antes del inicio del conflicto bélico.

En tanto, un torneo secundario en Fujairah (noreste de los Emiratos Árabes Unidos) fue cancelado definitivamente debido a los riesgos asociados con las operaciones militares en curso en la zona. (ANSA)