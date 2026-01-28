Irán: Merz, el régimen iraní "usa el terror" y "así tiene los días contados"

Merz especificó que "podrían ser semanas, pero este régimen carece de legitimidad para gobernar el país, y si ha habido decenas de miles de víctimas en las últimas manifestaciones contra el régimen, es evidente que el régimen de los mulás solo puede mantenerse en el poder mediante el terror puro".

Durante una conferencia de prensa con el primer ministro rumano, Ilie Bolojan, Merz lamentó que "aún haya uno o dos países de la Unión Europea que se nieguen a clasificar a la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista".

"Alemania está a favor de hacerlo; queremos ejercer la máxima presión sobre el régimen iraní", enfatizó (ANSA).