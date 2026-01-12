Irán: ministro de Exteriores iraní asegura que "situación está bajo control"

En una reunión con diplomáticos extranjeros, Araqchi declaró que la violencia se intensificó durante el fin de semana, pero que "la situación está ahora bajo control total".

Araqchi afirmó que el servicio de internet se restablecerá pronto en Irán y añadió que el gobierno está coordinando con las autoridades de seguridad para avanzar. También se restablecerá la conectividad en las embajadas y ministerios, añadió.

El ministro, también según SkyNews, afirma que el servicio de internet en el país, que lleva interrumpido aproximadamente 86 horas, se restablecerá, pero que esto se hará "en coordinación con las autoridades de seguridad".

No proporcionó un cronograma para la restauración, que, según el medio, podría ofrecer una visión mucho más clara de lo que ha sucedido en Irán en las últimas dos semanas.

Al-Jazeera también reportó otra declaración de Araghchi: Irán, según el ministro, posee imágenes que muestran la distribución de armas a los manifestantes, y añadió que las autoridades pronto publicarán las confesiones de los detenidos.

Afirmó que las autoridades están "siguiendo de cerca" los acontecimientos que se desarrollan en las calles. El jefe de la diplomacia de Teherán afirmó que las manifestaciones fueron "alimentadas e incitadas" por elementos extranjeros. Las fuerzas de seguridad "darán caza" a los responsables, añadió. (ANSA).