Irán: muere un policía en un ataque armado contra una patrulla en el sureste de Irán
MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -
Un agente de la Policía ha muerto y otro ha resultado herido en un ataque armado perpetrado en la madrugada de este domingo contra una patrulla en la ciudad iraní de Saravan, en la provincia de Sistán y Baluchistán, en el sureste del país centroasiático. El Centro de Información de la Policía de Sistán y Baluchistán, que ha confirmado el balance, ha señalado que las fuerzas de seguridad han matado a tres de los atacantes, mientras que continúa la búsqueda de los restantes.
Según han indicado las autoridades locales, los agentes estaban patrullando Saravan cuando se vieron sorprendidos por un ataque armado "no provocado por militantes", tal y como reza un comunicado recogido por la cadena de televisión iraní IRIB.
