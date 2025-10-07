Irán.- Mueren dos miembros de la Guardia Revolucionaria en un ataque en el noroeste de Irán

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán han muerto este martes en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas en la localidad de Sarvabad, situada en la provincia de Kurdistán (noroeste), sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

La oficina de prensa de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria en la provincia ha señalado que el ataque ha sido lanzado por "un grupo contrarrevolucionario" y ha agregado que los sospechosos lanzaron varias granadas contra los agentes, dejando además tres heridos.

Así, ha recalcado que los heridos a causa de este "ataque terrorista" han sido ya evacuados y trasladados a un hospital cercano, donde reciben tratamiento, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Las fuerzas iraníes han lanzado numerosas operaciones contra grupos separatistas kurdos en el noroeste del país e incluso en el norte de Irak alegando que sus operaciones suponen un riesgo a la seguridad.

Irán tiene unos siete millones de kurdos, lo que representa cerca de un diez por ciento de su población. La mayoría vive en la región de Kurdistán, en la frontera con Irak.