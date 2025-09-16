Irán: mueren dos policías en un ataque contra su vehículo en el sureste de Irán

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos policías iraníes han muerto este martes en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas en la provincia de Sistán y Baluchistán (sureste), situada en la frontera con Pakistán y sacudida por decenas de ataques del grupo extremista Jaish al Adl.

Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias Mehr, el ataque ha sido ejecutado contra un vehículo policial cerca de la ciudad de Sib, tras lo que las fuerzas de seguridad han lanzado una operación en la zona.

Por ahora no hay reivindicación de la autoría, si bien Jaish al Adl ha reclamado decenas de ataques en la zona durante los últimos meses.

El grupo fue fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche, que profesa principalmente el islam suní.