Irán: mueren dos policías en un ataque contra su vehículo en el sureste de Irán
Irán: Mueren dos policías en un ataque contra su vehículo en el sureste de Irán
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -
Al menos dos policías iraníes han muerto este martes en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas en la provincia de Sistán y Baluchistán (sureste), situada en la frontera con Pakistán y sacudida por decenas de ataques del grupo extremista Jaish al Adl.
Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias Mehr, el ataque ha sido ejecutado contra un vehículo policial cerca de la ciudad de Sib, tras lo que las fuerzas de seguridad han lanzado una operación en la zona.
Por ahora no hay reivindicación de la autoría, si bien Jaish al Adl ha reclamado decenas de ataques en la zona durante los últimos meses.
El grupo fue fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche, que profesa principalmente el islam suní.
Otras noticias de Irán
- 1
Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery
- 2
Ya hay ofertas millonarias para defender el dólar en el techo de la banda
- 3
Caso Solange Musse: absolvieron a los dos exfuncionarios públicos acusados
- 4
Por cadena nacional, Milei ratificó la austeridad fiscal para 2026, pero prometió aumentos en jubilaciones, salud, discapacidad y universidades