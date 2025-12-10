Irán.- Mueren tres miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán en un ataque cerca de la frontera con Pakistán

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Al menos tres miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán han muerto este miércoles en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas en la provincia de Sistán y Baluchistán, en la frontera con Pakistán, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría. El organismo ha indicado que los tres agentes murieron "cuando llevaban a cabo una misión para proteger las fronteras frente a grupos terroristas" en Lar Zahedan, antes de afirmar que hay una operación en la zona para capturar a los responsables, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr. Esta zona de Irán ha sido escenario de numerosos ataques del grupo armado Jaish al Adl, fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche —que profesa principalmente el islam suní—. El grupo ha reclamado la autoría de atentados, secuestros y ejecuciones, lo que ha tensado las relaciones entre Irán y Pakistán. Irán ha reclamado en varias ocasiones a Pakistán —que hace frente igualmente a operaciones de grupos separatistas baluches en el oeste del país— que incremente su cooperación para hacer frente a estas organizaciones, dado que los responsables de varios ataques han escapado posteriormente a través de la frontera común.