Irán: mujeres iraníes sin hiyab en manifestación generan controversias

Inmediatamente después de la revolución de 1979, se volvió obligatorio para las mujeres cubrirse la cabeza en público, aunque en los últimos meses aumentó el número de mujeres que violan abiertamente esta norma, especialmente en la capital, Teherán.

En la ceremonia nacional celebrada ayer en Irán para conmemorar el aniversario de la revolución, la televisión estatal mostró por primera vez a mujeres declarando su apoyo a las autoridades, aunque con la cabeza descubierta.

Los críticos acusaron a las autoridades de actuar con cinismo tras las protestas del mes pasado en la República Islámica, que fueron reprimidas mediante modos que, según grupos de derechos humanos, causaron miles de muertes.

Algunos usuarios de las redes sociales también evocaron la figura de Mahsa Amini, la mujer kurdo-iraní cuya muerte bajo custodia en 2022, tras ser arrestada por supuestamente violar el código de vestimenta de las mujeres, desencadenó meses de protestas.

En una entrevista ampliamente difundida en redes sociales, a una mujer sin pañuelo y con el pelo recogido en un moño le preguntaron por qué había decidido participar en la manifestación anual por primera vez.

"Considerando los recientes acontecimientos en el país, quería decir que la resistencia sigue viva en nombre de Irán y en nuestros corazones", dijo la mujer, cuyo nombre no fue revelado.

Cuando se le preguntó si tenía un mensaje para los enemigos de Irán, respondió: "O la muerte o la patria".

Se transmitieron varias entrevistas similares desde la manifestación de Teherán, que, como de costumbre, incluyó consignas hostiles contra el archienemigo de Irán, Estados Unidos.

Jason Brodsky, director político del grupo estadounidense Unidos Contra el Irán Nuclear, afirmó que la decisión de mostrar a mujeres sin hiyab sirvió como una "válvula de escape" tanto en el país como en el extranjero durante la represión de las protestas (ANSA).