Irán: Netanyahu a Washington para pedir "mano dura" a Trump

Hasta el momento, Irán ha rechazado ampliar el alcance de sus conversaciones con Estados Unidos más allá de su programa nuclear, aunque Washington también quiere que se traten el programa de misiles balísticos de Teherán y su apoyo a grupos militantes regionales.

Netanyahu y Trump se reunirán en Washington el miércoles, su sexto encuentro de este tipo en Estados Unidos desde que el republicano regresó al poder hace un año. También se reunieron en Jerusalén en octubre, cuando Trump anunció un alto el fuego en Gaza.

La reunión del miércoles se produce días después de que Irán y Estados Unidos, dos archienemigos, mantuvieran conversaciones en Omán, tras las cuales Trump anunció que seguiría otra ronda de negociaciones.

Netanyahu y Trump también se reunirán en medio de la creciente indignación internacional por las medidas israelíes para reforzar el control de la Cisjordania ocupada, permitiendo que los colonos compren tierras directamente a sus propietarios palestinos.

Sin embargo, aún no está claro si el tema se abordará en sus conversaciones, a pesar de la oposición previa de Trump a cualquier anexión de Cisjordania.

"En este viaje abordaremos diversos temas: Gaza, la región, pero, por supuesto, ante todo, las negociaciones con Irán", declaró Netanyahu en una declaración por video antes de partir.

"Presentaré al presidente nuestra opinión sobre los principios de las negociaciones".

En una declaración anterior emitida el fin de semana, la oficina de Netanyahu indicó que destacará las preocupaciones de Israel sobre el arsenal de misiles iraní, y no solo sobre su programa nuclear.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán advirtió el martes que la visita de Netanyahu tendría una influencia "destructiva" en la diplomacia, "perjudicial para la región".

Las preocupaciones de Israel alcanzaron su punto álgido durante una guerra sin precedentes entre dos antiguos adversarios en junio del año pasado. Desde entonces, funcionarios israelíes han advertido repetidamente que la capacidad misilística de Irán representa una amenaza distinta, y en cierto modo más inmediata, que su programa nuclear.

Las autoridades israelíes argumentan que Irán podría atacar a Israel sin previo aviso y, además, saturar los sistemas de defensa aérea del país en un conflicto prolongado.

Durante la guerra de junio, Irán lanzó oleadas de misiles balísticos y otros proyectiles contra territorio israelí, impactando tanto zonas militares como civiles.

Analistas afirman que Netanyahu desconfía mucho de cualquier acuerdo con los iraníes y le gustaría que Trump esté dispuesto a lanzar más ataques contra instalaciones militares y nucleares del régimen de los ayatolás.

La guerra de 12 días de junio se desencadenó por ataques israelíes sin precedentes contra instalaciones militares y nucleares iraníes, así como contra zonas residenciales. Estados Unidos se unió posteriormente a la ofensiva, atacando tres instalaciones nucleares iraníes, antes de que entrara en vigor un alto el fuego negociado por Trump. (ANSA).