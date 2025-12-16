Irán niega un examen médico independiente a la nobel detenida Narges Mohammadi

Las autoridades iraníes se niegan a que la opositora y nobel de la paz Narges Mohammadi, quien denunció haber recibido golpes de porra cuando fue arrestada la semana pasada, sea examinada por un médico independiente, informó su familia el martes.

"Tiene moretones en el cuello y el rostro", declaró a periodistas en París por videoconferencia uno de sus hermanos, Hamid Mohammadi, residente en Noruega.

Otro de sus hermanos, que vive en Irán, "intentó convencerles de permitir que un médico independiente la examinara, pero se negaron", precisó Hamid Mohammadi.

Narges Mohammadi, de 53 años y galardonada con el Nobel en 2023, fue detenida el viernes en la ciudad de Mashad (este de Irán), junto a otros activistas, tras intervenir en una ceremonia en homenaje al abogado Khosrow Alikordi, hallado muerto a principios de diciembre.

Su familia y su comité de apoyo calificaron su detención de "violenta”.

En una llamada con su familia el domingo, Mohammadi relató haber recibido "golpes de porra violentos y repetidos en la cabeza y el cuello" durante su arresto, indicó el lunes su comité de apoyo.

También explicó haber sido trasladada en dos ocasiones a urgencias por las autoridades penitenciarias.

Su esposo, Taghi Rahmani, residente en París, también manifestó estar “muy preocupado por lo que podría sucederle”.

Amnistía Internacional acusó el martes a las fuerzas de seguridad iraníes de haber cometido actos de "tortura y otros malos tratos" durante la detención, incluyendo golpear violentamente a Narges Mohammadi y a otra activista, Alieh Motalbzadeh.