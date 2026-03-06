Irán no competirá en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, dice el IPC
6 mar (Reuters) -
Irán no competirá en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina, anunció el viernes el Comité Paralímpico Internacional, ya que su único atleta no podrá viajar debido al conflicto en Oriente Medio.
El Comité Paralímpico Nacional de Irán tenía previsto enviar al dos veces paralímpico Aboulfazl Khatibi Mianaei, que iba a competir en dos pruebas de esquí de fondo el 10 y 11 de marzo.
Sin embargo, debido al conflicto en Oriente Medio, el atleta paralímpico que compitió en Pyeongchang en 2018 y en Pekín en 2022 no puede viajar a Italia.
«El Comité Paralímpico Nacional de Irán nos informó de que no era posible viajar con seguridad a Milán-Cortina 2026 y que, por lo tanto, no podrían acudir a los Juegos», declaró Andrew Parsons, presidente del IPC, en un comunicado.
"Desde que comenzó el conflicto el sábado, el IPC y el Comité Organizador de Milán Cortina han estado trabajando sin descanso entre bastidores con el Comité Paralímpico Nacional y la federación nacional de esquí para encontrar rutas alternativas que permitan el paso seguro de la delegación iraní a los Juegos", destacó. "Sin embargo, con el conflicto en curso en Oriente Medio, el riesgo para la vida humana es demasiado alto".
El IPC añadió que la bandera de Irán también ha sido retirada del desfile de atletas para la ceremonia de apertura del viernes en la Arena di Verona.