Irán no explica los rastros de uranio encontrados en varios lugares - informe del oiea

Por Francois Murphy

VIENA, 31 mayo (Reuters) - Irán no ha explicado los rastros de uranio encontrados en varios emplazamientos no declarados, según un informe del organismo de control nuclear de la ONU publicado el lunes, lo que podría desencadenar un nuevo enfrentamiento diplomático entre Teherán y Occidente que podría hacer fracasar unas conversaciones nucleares más amplias. Hace tres meses, Gran Bretaña, Francia y Alemania desecharon un plan respaldado por Estados Unidos para que la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), compuesta por 35 países, criticara a Irán por no explicar plenamente el origen de las partículas; los tres dieron marcha atrás cuando el jefe del OIEA, Rafael Grossi, anunció nuevas conversaciones con Irán. "Después de muchos meses, Irán no ha dado las explicaciones necesarias sobre la presencia de las partículas de material nuclear en ninguno de los tres lugares en los que el Organismo ha realizado accesos (inspecciones) complementarios", decía un informe de Grossi a los Estados miembros visto por Reuters Ahora dependerá de las tres potencias europeas decidir si reanudan su impulso para una resolución que critique a Irán, lo que podría socavar las negociaciones más amplias para revivir el acuerdo nuclear iraní de 2015 en las conversaciones actualmente en curso en Viena. Grossi esperaba informar de los avances antes de que la junta se reuniera de nuevo la semana que viene. "El director general está preocupado porque las discusiones técnicas entre la Agencia e Irán no han dado los resultados esperados", dice el informe. "La falta de progresos en la aclaración de las cuestiones del Organismo relativas a la corrección y exhaustividad de las declaraciones de salvaguardias de Irán afecta gravemente a la capacidad del Organismo para ofrecer garantías sobre la naturaleza pacífica del programa nuclear de Irán", añadía. (Reporting by Francois Murphy; Editing by Giles Elgood)

