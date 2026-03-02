Irán no permanecerá "en silencio" tras "ataques" contra escuela y hospital, dice presidente

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró el lunes que su país no permanecerá "en silencio" tras denunciar "ataques" contra una escuela y un hospital, atribuidos a bombardeos israelo-estadounidenses.

"Los ataques contra los hospitales atentan contra la vida misma. Los ataques contra las escuelas atentan contra el futuro de la nación (...) el mundo debe condenar esos actos", escribió Pezeshkian.

"Irán no permanecerá en silencio y no cederá frente a esos crímenes", agregó. Irán afirma que un bombardeo el sábado causó 168 muertos en una escuela del sur del país, pero ni Estados Unidos ni Israel confirmaron el ataque, que la AFP no pudo verificar, al no poder acceder al lugar. En Teherán, un hospital resultó dañado el domingo.