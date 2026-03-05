Irán no pide ni "cese al fuego" ni "negociaciones" con EEUU, dice canciller a NBC News

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo el jueves a NBC News que la república islámica no pide un cese al fuego ni negociaciones con Estados Unidos, y agregó que Irán no tiene planes de cerrar el estrecho de Ormuz por ahora.

"No estamos pidiendo un cese al fuego. No vemos ninguna razón por la que debamos negociar con Estados Unidos (...) Hemos negociado con ellos dos veces y en ambas ocasiones nos atacaron en medio de las negociaciones", declaró Araqchi, quien afirmó que Irán está listo para contrarrestar una invasión terrestre -la cual dijo sería un "desastre" para sus enemigos-.

En cuanto al estratégico estrecho de Ormuz, "no tenemos intención de cerrarlo por ahora, pero a medida que la guerra continúe, consideraremos todas las posibilidades", agregó el canciller.