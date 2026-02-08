Irán no renunciará al enriquecimiento nuclear ni siquiera en caso de "guerra"

Irán no renunciará al enriquecimiento de uranio, objeto de tensiones con Estados Unidos, incluso en caso de "guerra", declaró el ministro iraní de Exteriores, dos días después de las conversaciones con representantes de Washington sobre el programa nuclear.

"Irán ha pagado un precio muy alto por su programa nuclear pacífico y por el enriquecimiento de uranio", dijo Abás Araqchi en un foro en Teherán.

"¿Por qué insistimos tanto en el enriquecimiento [de uranio] y nos negamos a renunciar a ello incluso si se nos impone una guerra? Porque nadie tiene derecho a dictar nuestra conducta", insistió el diplomático, que mantuvo un encuentro en Omán el viernes con el emisario estadounidense Steve Witkoff.