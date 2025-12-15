Irán: Nobel Mohammadi al hospital dos veces tras arresto

Por Giuseppe Agliastro.

Son denuncias gravísimas que, según la Fundación Narges, provienen de la propia Mohammadi en una llamada telefónica "breve y concisa" con su familia y que despiertan una fuerte preocupación por el estado de salud de la activista de derechos humanos.

"Su condición física no era buena, parecía encontrarse mal", señaló la Fundación al referirse a la conversación.

Narges Mohammadi fue arrestada el viernes pasado por "agentes de civil", según denunció su familia, que asegura no haber tenido noticias de ella durante varios días, hasta la llamada del domingo por la noche.

En esa conversación, la activista habría dicho además que fue acusada de "colaborar con el gobierno de Israel". Por el momento, sin embargo, no está claro cuáles son los cargos formales que se le imputan a ella ni a las demás personas detenidas junto con Mohammadi.

En cualquier caso, la detención de la premio Nobel tiene un evidente trasfondo político. Mohammadi fue arrestada junto a decenas de otros activistas en la ciudad de Mashhad, donde participaba de una ceremonia fúnebre en la que se habrían coreado consignas contra el gobierno.

El acto se realizó en memoria de Khosrow Alikordi, un abogado que en los últimos años defendió a numerosas personas detenidas durante la dura represión desplegada por Teherán para sofocar las protestas antigubernamentales y el disenso político.

El gobierno iraní sostiene que Alikordi murió por un ataque cardíaco, pero organizaciones de derechos humanos consideran "sospechosa" la muerte del jurista.

Mohammadi ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos humanos, la libertad de las mujeres y la lucha contra la pena de muerte. Por esas razones recibió el Premio Nobel de la Paz en 2023, cuando se encontraba encarcelada.

La activista ha sido detenida 13 veces y condenada a más de 36 años de prisión y a 154 latigazos. También estuvo recluida en la temida cárcel de Evin, en Teherán.

En su defensa se pronunció de inmediato Jafar Panahi. El reconocido cineasta iraní, ganador de la Palma de Oro en Cannes con la película "Un simple accidente" y una de las voces más críticas del régimen, reclamó "la liberación inmediata e incondicional" de todas las personas arrestadas el viernes.

En los últimos días, en el mismo sentido, se expresó el Comité Nobel, que dijo estar "profundamente preocupado por el brutal arresto".

Las autoridades de Teherán sostienen que el total de detenidos asciende a 39. Y, de acuerdo con la Fundación Narges, Mohammadi pidió a su familia "presentar de inmediato y sin demora una denuncia formal contra el organismo de seguridad que la detuvo y por la violencia con la que fue arrestada".

Al mismo tiempo, según recoge The New York Times, la activista subrayó que "ni siquiera sabe qué autoridad de seguridad la mantiene actualmente detenida" y que "no se le ha dado ninguna explicación al respecto". (ANSA).