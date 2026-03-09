Irán nombra a Mojtaba, hijo de Jamenei, como nuevo líder, mientras el papa llama a la paz

Por Parisa Hafezi y Maayan Lubell

DUBÁI/JERUSALÉN, 9 mar (Reuters) -

Irán nombró el lunes a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei, como líder supremo, lo que indica que los partidarios de línea dura siguen al mando del país, una brutal subida de los precios del petróleo y una caída en picado en las bolsas asiáticas.

El conflicto bélico entró en su décimo día el lunes y nuevos ataques con misiles y drones de Israel e Irán resonaban en todo Oriente Medio.

El papa León XIV advirtió el domingo de "una tragedia de enormes proporciones" debido al "clima generalizado de odio y miedo" en Irán y en toda la región.

"Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el estruendo de las bombas, para que las armas callen y se abra un espacio para el diálogo en el que se puedan escuchar las voces de los pueblos", dijo León en la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro.

El ejército israelí dijo el lunes que había iniciado una ola de ataques en el centro de Irán y que había golpeado infraestructuras pertenecientes a milicianos de Hezbolá en Beirut.

Irán y sus aliados también parecen haber lanzado ataques en toda la región, con ataques con cohetes y drones contra una instalación diplomática estadounidense cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, que fueron interceptados por el sistema de defensa C-RAM, según fuentes policiales. Un ataque con drones tuvo como objetivo una base militar estadounidense cerca del aeropuerto de Erbil, en el Kurdistán iraquí, según fuentes de seguridad, mientras que las autoridades saudíes informaron de la interceptación de un dron al este de su región septentrional de Jawf.

Según un testigo de Reuters, se vio una espesa columna de humo elevándose desde la refinería de petróleo BAPCO en Baréin, después de que el Gobierno informara de que un ataque con drones iraníes había alcanzado la zona causando heridos y daños.

DESAFIANTE

Mojtaba, un clérigo con influencia dentro de las fuerzas de seguridad iraníes y vastas redes de negocios bajo el mando de su padre, había sido considerado como uno de los favoritos en la carrera hacia la votación del domingo por parte de la Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por 88 clérigos encargado de elegir al sucesor de Alí Jamenei. "Por una votación decisiva, la Asamblea de Expertos nombró al ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Jamenei como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán", dijo la Asamblea en un comunicado emitido poco después de la medianoche, hora de Teherán.

El cargo otorga a Mojtaba la última palabra en todos los asuntos de Estado de la República Islámica.

Es probable que el nombramiento de Mojtaba provoque la ira del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo el domingo que Washington debería tener voz y voto en la selección. "Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho", dijo a ABC News.

Israel, antes del anuncio, amenazó con atacar a quienquiera que fuera elegido.

En una entrevista con el Times of Israel tras el nombramiento del nuevo líder supremo, Trump se negó a responder y se limitó a decir "ya veremos qué pasa", según el periódico. Trump también dijo en la entrevista que poner fin a la guerra sería una decisión "mutua" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El padre de Mojtaba, el líder supremo Alí Jamenei, murió en uno de los primeros ataques lanzados contra Irán hace más de una semana.

El ejército estadounidense informó de que un séptimo estadounidense había fallecido a causa de las heridas sufridas durante el contraataque inicial de Irán hace una semana, un día después de que Trump presidiera el regreso a Estados Unidos de los restos mortales de los otros seis fallecidos.

El ejército israelí dijo el domingo que dos de sus soldados murieron en el sur del Líbano, lo que supone las primeras bajas entre sus tropas desde que se reanudaron las hostilidades entre Israel y Hezbolá la semana pasada, cuando Israel intensificó los ataques aéreos sobre el Líbano.

El ejército no proporcionó inmediatamente más detalles sobre las circunstancias del incidente.

Al menos cuatro personas murieron cuando un ataque israelí alcanzó un apartamento del edificio del hotel Ramada, en el centro de Beirut, en la madrugada del domingo. Israel dijo que su objetivo eran comandantes iraníes que operaban en la capital libanesa.

Los ataques estadounidenses e israelíes han causado la muerte de al menos 1.332 civiles iraníes y han herido a miles, según el embajador de Irán ante la ONU.

EL PETRÓLEO SUPERA LOS DÓLARES EL BARRIL

Los futuros del crudo estadounidense subieron más de un en las primeras operaciones del lunes, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2022, ya que los principales productores de petróleo de Oriente Medio redujeron el suministro al no poder enviar con seguridad los cargamentos a través del estrecho de Ormuz a las refinerías de todo el mundo.

El tráfico a través del estrecho se cerró en gran medida después de que Irán atacara al menos cinco barcos, con un número limitado de petroleros en tránsito, lo que bloqueó una arteria clave que representa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y GNL.

El Brent subía un hasta alcanzar los dólares por barril, tras haber aumentado ya un 28% la semana pasada.

La guerra ha obligado a detener la producción de los exportadores de petróleo y gas, desde Qatar hasta Irak, y Kuwait anunció recortes durante el fin de semana. Analistas creen que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí pronto reducirán la producción, ya que se están quedando sin almacenamiento de petróleo.

Los ministros de Finanzas del G7 debatirán el lunes una liberación conjunta de petróleo de las reservas de emergencia coordinada por la Agencia Internacional de la Energía, según el Financial Times.

Tres países del G7, entre ellos Estados Unidos, han expresado hasta ahora su apoyo a la idea, añadió el FT.

Un alto cargo del Parlamento japonés dijo el domingo que el Gobierno había dado instrucciones a un almacén de reservas nacionales de petróleo para que se preparara para una posible liberación de crudo. Japón depende de Oriente Medio para alrededor del 95% de su crudo, y aproximadamente el 70% se transporta a través del estrecho de Ormuz.

La subida de los precios del petróleo lastraba los mercados bursátiles asiáticos, con una caída del 5,8% del Nikkei de Japón y del 6,5% de Corea del Sur, dependiente de las importaciones.

