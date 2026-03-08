Irán nombra al hijo de Jamenei, Mojtaba, nuevo líder supremo: medios estatales

El Cairo, 8 mar (Reuters) - La Asamblea de Expertos de Irán ha nombrado a Mojtaba Jamenei para sustituir a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, como nuevo líder supremo del país, según informaron el domingo los medios de comunicación estatales.

Mojtaba, un clérigo de rango medio con estrechos vínculos con la poderosa Guardia Revolucionaria, había sido considerado durante mucho tiempo por elementos del establishment gobernante de Irán como un posible sucesor de su padre, que fue asesinado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán.

Aunque la ideología gobernante de Irán desaprueba el principio de la sucesión hereditaria, cuenta con un poderoso apoyo dentro de la Guardia Revolucionaria y de la aún influyente oficina de su difunto padre.

(Reportaje de Elwely Elwelly; edición de Diane Craft, Editado en español por Juana Casas)