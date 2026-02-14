Irán: Nueva ronda de coloquios en Ginebra sobre el tema nuclear

Las conversaciones entre Washington y Teherán continuarán en la ciudad suiza bajo los auspicios de Omán, poco antes de las conversaciones sobre Ucrania. Los coloquios continuarán entre el enviado presidencial Steve Witkoff y el yerno del magnate, Jared Kushner, cuyo nombre apareció en una interceptación de inteligencia extranjera sobre Irán, que la jefa de los 007 estadounidense,s Tulsi Gabbard, "ocultó rápidamente".

Trump sigue usando tanto la zanahoria como el palo, alternando entre el deseo de un acuerdo y la amenaza de utilizar las dos fuerzas navales que está reuniendo cerca de Irán.

Incluso esperando un "cambio de régimen", "lo mejor que podría pasar", dijo.

El ejército estadounidense, según la prensa extranjera. se prepara para la posibilidad de ataques prolongados, de semanas de duración, si el comandante en jefe ordena una embestida. En este escenario, el Pentágono podría atacar instalaciones estatales y de seguridad iraníes, no solo infraestructura nuclear.

De acuerdo con los expertos, los riesgos para las fuerzas estadounidenses serían mucho mayores en una operación de este tipo contra Irán, que cuenta con un formidable arsenal de misiles y ya ha amenazado con represalias.

Mientras tanto, en Múnich, durante la Conferencia de Seguridad, Reza Pahlavi logró movilizar, conforme la policía, a 200.000 manifestantes, el doble de lo previsto por los organizadores. Otras protestas se llevaban a cabo en ciudades de todo el mundo, como Londres, Los Ángeles, Toronto, Tokio, Atenas y Melbourne. El hijo del Sha reiteró dos mensajes: un llamamiento a Trump para que intervenga y su disposición a liderar la transición de Irán. Pahlavi advirtió que las negociaciones no funcionarán y que el gobierno iraní "simplemente está ganando tiempo".

Luego se dirigió al magnate:neoyorquino "El pueblo iraní le ha oído decir que la ayuda está en camino y tiene fe en usted.

Ayúdelos, y la historia lo colocará no solo junto a la nación iraní, sino también junto a los mayores héroes del mundo". "Es hora de poner fin a la República Islámica. Esta es la exigencia que resuena tras el derramamiento de sangre de mis compatriotas, que no nos piden que reformemos el régimen, sino que les ayudemos a enterrarlo", añadió el líder de la oposición iraní, exiliado en Nueva York.

El hijo del Sha se declaró entonces dispuesto a liderar "la transición de Irán hacia un futuro democrático y secular", "a través de las urnas". Muchos manifestantes ondearon una versión de la bandera iraní con el símbolo del león y el Sol, utilizada antes de la revolución de 1979 que derrocó al Sha. Algunos portaban imágenes de Pahlavi y coreaban lemas como "­Cambio de régimen en Irán!", mientras que otros llevaban gorras rojas que decían "Hagamos que Irán vuelva a ser grande", en referencia a las gorras que usaban los partidarios de Trump. (ANSA).