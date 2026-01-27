Irán: ONG, confirmada la muerte de más de 6.000 personas en las protestas iraníes

Según el informe publicado por la ONG con base estadounidense, 5.777 de las víctimas eran manifestantes, 86 menores de 18 años, 214 miembros de fuerzas gubernamentales y 49 civiles que no participaron en las manifestaciones.

HRANA explicó que continúa verificando las 17.091 muertes reportadas, mientras que en los últimos días, dos altos funcionarios del Ministerio de Salud iraní declararon a Time que hasta 30.000 personas podrían haber muerto durante las protestas antigubernamentales en tan solo dos días.

Si bien sigue siendo difícil obtener datos fiables sobre el número de víctimas de las protestas, en parte debido a un apagón casi total de internet que dura más de 18 días, según datos de la República Islámica, 3.117 personas han perdido la vida durante las protestas, entre ellas 2.427 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y 690 "terroristas", término que Teherán utiliza para referirse a los manifestantes que participaron en actos violentos.

El número total de detenidos durante las protestas asciende a 41.880, 11.009 han resultado gravemente heridos y se han registrado 245 casos de confesiones forzadas transmitidas en directo, según el informe de HRANA.

Estados Unidos declaró el lunes que está "abierto a negociar" si Irán desea mantener conversaciones, mientras desplegaba un grupo de ataque naval en la región para presionar a Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró días atrás que Estados Unidos tenía una "armada" dirigiéndose hacia Irán, pero esperaba no tener que usarla, al tiempo que reiteró sus advertencias a Teherán contra el asesinato de manifestantes o la reanudación de su programa nuclear.

Trump había amenazado repetidamente con intervenir si Irán continuaba asesinando manifestantes, pero las manifestaciones en todo el país han disminuido desde entonces.

El presidente afirmó que le habían informado de que los asesinatos estaban disminuyendo y que creía que actualmente no hay planes para la ejecución de prisioneros.

En tanto, The Jerusalem Post publicó hoy que el plan de Israel para evacuar a aproximadamente 42.000 turistas ante la posibilidad de un ataque iraní ya está listo, según el Director General del Ministerio de Turismo, Michael Izhakov.

El funcionario explicó que Israel lleva aproximadamente un mes preparándose para un escenario de evacuación, tras conversar con el ministro de Turismo, Haim Katz, sobre la necesidad de que el país aprenda la lección de escenarios anteriores, en alusión a la guerra de 12 días con Irán en junio del año pasado.

También señaló que el Ministerio de Turismo ha desarrollado procedimientos internos diseñados para brindar certeza y tranquilidad a los turistas en caso de cierre del espacio aéreo.

Un "informe sobre los preparativos para un ataque estadounidense a Irán" está sobre la mesa del gobierno de Israel. Y sus líderes, comenzando por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, están listos para "todos los escenarios".

Así lo aseguró parte de la prensa israelí este lunes y señaló que la posibilidad de un nuevo ataque militar contra Teherán no está fuera de discusión en Washington.

Frente a estos rumores en desarrollo, el régimen de los ayatolás, que estuvo lidiando en las últimas semanas con duras protestas populares que causaron miles de muertos, no tardó en hacer llegar su mensaje. "Si hay una agresión por parte de Estados Unidos o de Israel, recibirá una respuesta más dolorosa y decidida que en el pasado", advirtió un portavoz ministerial.

(ANSA).