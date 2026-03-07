Irán: ONU debe asumir responsabilidad por ataque ilegal
"Negociaciones estaban en marcha", remarcó el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baghaei
En ese sentido, criticó las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien afirmó el viernes que "Es hora de detener los combates e iniciar negociaciones diplomáticas serias. Los ataques suponen un riesgo para la economía mundial".
"Llamemos a las cosas por su nombre. Esto no es un 'combate', esto es un acto de agresión sin motivos. Estábamos en negociaciones diplomáticas serias, mientras Estados Unidos e Israel atacaban a Irán", enfatizó Baghaei en una publicación en X.
Además, manifestó: "les preocupa el riesgo para la economía global; ¨y qué pasa con los civiles inocentes, asesinados y mutilados en Irán durante los últimos siete días?". (ANSA).