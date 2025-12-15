Irán organiza conversaciones regionales sobre Afganistán, cuyo gobierno decide no asistir

TEHERÁN (AP) — Los vecinos de Afganistán se reunieron en Irán y acordaron profundizar la coordinación regional sobre desafíos políticos, económicos y de seguridad, además de pedir que se levanten las sanciones sobre Afganistán. ¿La única parte ausente? El propio Afganistán.

China, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán participaron en las conversaciones organizadas por Irán, al igual que Rusia, según un comunicado emitido después de la reunión el domingo.

Afganistán fue invitado pero decidió no asistir. Su gobierno liderado por los talibanes fue reservado sobre las razones, con el ministerio de relaciones exteriores diciendo solo que no participaría porque Afganistán "actualmente mantiene un compromiso activo con los países de la región a través de organizaciones y formatos regionales existentes, y ha hecho buenos progresos en este sentido".

El comunicado de las conversaciones en Irán destacó la importancia de mantener vínculos económicos y comerciales con Afganistán para mejorar las condiciones de vida y pidió la integración del país en los procesos políticos y económicos regionales.

Los talibanes fueron aislados después de retomar el poder en Afganistán en agosto de 2021, pero en el último año han desarrollado lazos diplomáticos. Ahora recaudan varios miles de millones de dólares cada año en ingresos fiscales para mantener las luces encendidas.

Sin embargo, Afganistán todavía enfrenta dificultades económicas. Millones dependen de la ayuda para sobrevivir, y la economía en apuros se ha visto aún más afectada por la falta de reconocimiento de la comunidad internacional al gobierno talibán tras la caótica retirada de las tropas lideradas por Estados Unidos en 2021. Los desastres naturales y el flujo de afganos que regresan bajo presión desde Pakistán han subrayado la dependencia de Afganistán de la ayuda extranjera para satisfacer necesidades esenciales.

Los países en las conversaciones también expresaron preocupaciones de seguridad y prometieron cooperación en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, mientras se oponían a cualquier presencia militar extranjera en Afganistán. Subrayaron la responsabilidad de la comunidad internacional de levantar las sanciones y liberar los activos congelados de Afganistán, y exhortaron a las organizaciones internacionales a apoyar el regreso digno de los refugiados afganos de los países vecinos.

Los participantes respaldaron los esfuerzos para reducir las tensiones entre Afganistán y Pakistán, que se han agravado en tiempos recientes con enfrentamientos fronterizos que han matado a decenas de civiles, soldados y presuntos milicianos.

La violencia siguió a explosiones en Kabul el 9 de octubre que las autoridades afganas atribuyeron a Pakistán. Un alto al fuego mediado por Qatar se ha mantenido en gran medida desde octubre, aunque ha habido enfrentamientos fronterizos limitados. Las partes no lograron llegar a un acuerdo general en noviembre a pesar de tres rondas de conversaciones.

Asif Durrani, exrepresentante especial de Pakistán para Afganistán, declaró que la decisión del gobierno talibán de no asistir a la reunión refleja una "falta de madurez política". Escribiendo en X, Durrani dijo que la medida reforzaba las preocupaciones de que los talibanes no estaban dispuestos a negociar, adoptando en cambio una postura de "no acepto" que, según él, haría poco para resolver serios problemas regionales.

Mohammad Sadiq, el representante especial de Pakistán para Afganistán que asistió a las conversaciones, escribió en X que el pueblo afgano ya había sufrido lo suficiente y merecía algo mejor.

Solo un Afganistán que no albergue a extremistas inspiraría confianza entre los países vecinos y regionales para comprometerse de manera significativa con Kabul y ayudar a desbloquear el potencial económico y de conectividad del país, escribió.

Los participantes acordaron celebrar la próxima reunión de ministros de relaciones exteriores de los países vecinos de Afganistán lo antes posible en Asjabad, Turkmenistán, y acogieron con beneplácito la oferta de Pakistán de albergar la próxima ronda de conversaciones de enviados especiales en Islamabad en marzo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, indicó que la participación de Afganistán en la integración regional serviría a los intereses tanto de Kabul como de sus vecinos.

Teherán no reconoce al gobierno talibán, pero ha entregado misiones diplomáticas afganas en Irán a sus representantes. Irán alberga a millones de refugiados afganos mientras los países se enfrentan por los recursos hídricos compartidos y los esfuerzos para combatir el tráfico de drogas.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Munir Ahmed en Islamabad, Elena Becatoros en Atenas y Abdul Qahar Afghan en Kabul, Afganistán.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.