Irán: para la UE es "inaceptable" lo que ocurre en Irán

"El régimen tiene un largo historial de represión de protestas, y estamos viendo una respuesta contundente por parte de las fuerzas de seguridad. Los ciudadanos luchan por un futuro que eligen y lo arriesgan todo para ser escuchados", explicó Kallas.

En las últimas horas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se había mostrado más cautelosa ante la posibilidad de nuevas sanciones contra los Pasdaran, limitándose a explicar que la Comisión está "monitoreando" la situación en Irán. Pero Europa parece estar dando un giro.

"Es absolutamente inaceptable que personas que se manifiestan pacíficamente por su libertad sean arrestadas y asesinadas. Esto es absolutamente inaceptable", declaró la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, durante la rueda de prensa. Además, expresó su "solidaridad con los ciudadanos iraníes, extraordinariamente valientes: mujeres, hombres y jóvenes que protestan por su libertad".

"Cuentan con todo nuestro apoyo y solidaridad, ya que están poniendo sus vidas en riesgo, como estamos viendo. La presidenta Ursula von der Leyen se ha pronunciado recientemente sobre este punto, pidiendo la liberación inmediata de todos los manifestantes detenidos y el restablecimiento inmediato del pleno acceso a internet, ya que es evidente que la falta de acceso a internet también dificulta que estos manifestantes pacíficos ejerzan su derecho a manifestarse y exigir acciones", acotó Pinho.

También hubo un mensaje desde Roma. "En cuanto a Irán, hemos hecho un llamamiento para evitar que la pena de muerte se utilice como herramienta para reprimir las manifestaciones de jóvenes y mujeres en Irán", declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. "Trabajamos por la paz en Medio Oriente, trabajamos por la paz en Ucrania", enfatizó el canciller.

En tanto, Estados Unidos está preparando posibles ciberataques contra Irán en respuesta a la represión de Teherán contra los manifestantes antigubernamentales. The Telegraph lo informa, citando a funcionarios estadounidenses, que afirman que se están llevando a cabo operaciones cibernéticas para castigar a los líderes iraníes por la violencia ejercida contra los manifestantes.

Donald Trump había manifestado anoche que el ejército estadounidense está evaluando "opciones muy concretas" para Irán. El martes, el presidente estadounidense se reunirá en la Casa Blanca con el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine. Trump afirmó que está evaluando una posible acción militar contra Irán.

Este lunes, el ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que los canales de comunicación con un enviado estadounidense están "abiertos". "Este canal de comunicación entre nuestro ministro de Asuntos Exteriores (Abbas Araghchi) y el enviado especial del presidente estadounidense está abierto", declaró el portavoz del ministerio, Esmaeil Baghaei, en declaraciones por la televisión iraní.

El enviado especial de Trump es Steve Witkoff, según informa Iran International, ya que ha mantenido los canales abiertos en el pasado.

Baghaei añadió que Irán ha mantenido su compromiso diplomático: "Siempre nos hemos adherido al principio de la diplomacia y la negociación, obviamente la negociación bilateral", afirmó.

La policía iraní está enviando mensajes de texto a los residentes de Teherán advirtiendo a los padres que mantengan a sus hijos alejados de los "alborotadores", informa Al Jazeera.

"Dada la presencia de grupos terroristas e individuos armados en algunas manifestaciones de anoche y sus planes de causar víctimas, así como la firme determinación de no tolerar ninguna conciliación y de enfrentarse con decisión a los alborotadores, se recomienda encarecidamente a las familias que cuiden de sus hijos jóvenes y adolescentes", se lee en los mensajes.

En tanto, la televisión estatal iraní transmitió imágenes de manifestaciones a las que asistieron cientos de personas en apoyo de la República Islámica en varias ciudades del país.

Mientras internet se encuentra bloqueada en el país desde hace más de 84 horas, tras dos semanas de protestas antigubernamentales, las ONG informan de la muerte de al menos 544 personas.

Netblocks sugiere que los activistas están intentando encontrar la manera de utilizar la radio de onda corta, las torres de telefonía móvil en las fronteras, las terminales Starlink o los satélites que apuntan a las células para eludir el bloqueo, que, según los activistas, pretende ocultar la represión de las protestas en curso. (ANSA).