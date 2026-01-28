Irán: París rompe su indecisión sobre los pasdarán, crece la presión de la UE

En la víspera de la reunión de los ministros de Exteriores, con un anuncio sorpresa, París eligió romper su indecisión, uniéndose a Berlín y Roma en el apoyo a la propuesta de incluir al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución en la lista negra europea de organizaciones terroristas

Un giro que acerca cada vez más la perspectiva de un consenso entre los 27, aunque esté sujeto a unanimidad. Nuevas sanciones de la UE contra Teherán están listas: al menos una veintena de adicionales nombres —entre personas y entidades, incluidas figuras vinculadas al aparato militar-ideológico del régimen— serán objeto de medidas restrictivas por su involucramiento en la represión de las protestas internas que desembocaron en sangre y por su apoyo a la guerra rusa en Ucrania

"El insoportable asfixiamiento de la revuelta pacífica del pueblo iraní no puede quedar sin respuesta", subrayó el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot, en su cuenta de la red social X, anticipando las medidas que los ministros de la UE adoptarán en Bruselas: desde la prohibición de entrada al territorio europeo hasta la congelación de bienes

Pero el paso políticamente más relevante es la postura sobre los pasdaran, que marca un cambio de tendencia para París, hasta ahora entre las capitales más cautas debido a los temores relacionados con la seguridad de sus ciudadanos detenidos en Irán y a la fragilidad de los canales diplomáticos

Un cambio de rumbo que podría ahora arrastrar también a otros escépticos, comenzando por España y Bélgica, hacia una luz verde que sigue siendo considerada una decisión "altamente sensible y política"

El principal impulso proviene de Alemania, que estuvo trabajando durante semanas para tejer una convergencia europea

En esta línea, Italia también se posicionó abiertamente: en días recientes, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, solicitó públicamente la designación de los pasdaran, provocando la inmediata reacción de Teherán con la convocatoria de la embajadora italiana y la acusación de "declaraciones irresponsables"

En Bruselas la discusión queda "fluida", observaron fuentes diplomáticas, pero el centro de gravedad parece estar en claro movimiento

Los pasdaran —recordaron los más cautos— ya están sujetos a sanciones de la UE, aunque "con efectos quizás limitados". El posible salto hacia la lista negra antiterrorista tendría sobre todo un "valor simbólico", pero representa una elección cargada de implicaciones

"Etiquetar a un aparato estatal como terrorista no es un acto ordinario que se pueda llevar a cabo a la ligera", advirtió un alto diplomático. Cualquier decisión, es el mensaje que también se filtra de fuentes francesas, deberá ser "eficaz" y políticamente sostenible

En el plano jurídico, el apoyo ya fue identificado: una sentencia de 2023 del Tribunal de Apelación de Duesseldorf, que estableció el mandato de un ente estatal iraní por un intento de atentado incendiario contra una sinagoga en Bochum. (ANSA)