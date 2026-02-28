Irán: Piazza alarmado por bombardeos

(di Teodoro Fulgione) (ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Llamé a mis muchachos para saber dónde y, sobre todo, cómo están. La mayoría de ellos juega en el extranjero, pero obviamente están muy angustiados por sus familias", afirmó el italiano Roberto Piazza, entrenador de la selección de voleibol masculina de Irán, tras los bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Israel contra ese país en la madrugada del sábado.

"Hablé con mis colaboradores en Irán y me expresaron su temor y su angustia por lo que está sucediendo tras los bombardeos.

Estaban preparando provisiones para emergencias médicas.

Nosotros pensamos en comida, pero ellos necesitan vendas y medicamentos", agregó en diálogo telefónico con ANSA el técnico italiano que vive parte del año en Milán y el resto en Irán, donde el voleibol es el segundo deporte más popular.

Muchos voleibolistas iraníes son reconocidos y respetados como estrellas en su país, "acostumbrado a vivir en guerra", al punto que, explicó Piazza, "me preguntaron sobre el programa de actividades" porque, destacó, "estaban esperando un ataque de (Donald) Trump", presidente estadounidense que repentinamente dejó de lado las negociaciones de paz que mantenía con esa nación islámica.

"Yo soy un entrenador de voleibol y no hago política, pero conozco bien la realidad iraní y tengo las ideas claras. ¨Cómo es posible que Trump haya ordenado el ataque? Por culpa de las tierras raras. Y que luego (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu empiece a lanzar misiles contra Líbano e Irán. ¨Qué tienen en común?", intereses personales, se preguntó y respondió Piazza.

Sobre Trump, que en su discurso tras los bombardeos intentó justificarlos aduciendo que fueron "preventivos" y que su misión es liberar a Irán de la tiranía, el entrenador italiano destacó: "Dice que quiere ayudar a la población iraní, pero no sabe de lo que habla. ¨Qué quiere hacer Trump después de los bombardeos, además de los bombardeos", completó antes de referirse a las revueltas populares que fueron duramente reprimidas en Irán.

"Yo sí estuve allí y he visto el terror de la gente cuando los jóvenes se alzaron contra los ayatolás. Los iraníes están cansados del régimen, pero se necesita alguien que esté en condiciones de liderar al país y hoy hay demasiada confusión. El problema es que cada cual está pensando en sus propios intereses", completó al aludir a las protestas detrás de las cuales, acusó el gobierno iraní, estuvieron los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel.

"Pensar en deporte o practicarlo es muy difícil en este contexto", completó Piazza, quien reiteró que "le envié un mensaje a mis colaboradores en Teherán augurándoles que estén bien" y concluyó: "¨Como se puede organizar un torneo internacional cuando hay un pueblo en guerra?", en relación con la próxima edición de la Nations League que se pondrán en marcha en junio.

De paso, recordó que el hoy diputado Mauro Berruto (por el Partido Democrático italiano) y ex conductor de la selección "azzurra" de voleibol masculina, "destacó que Estados Unidos e Israel violaron la tregua olímpica" (el 6 de marzo se iniciarán los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina tras la finalización de los Juegos Olímpicos, Ndr), pero no fueron sancionados.

Finalmente dejó su mensaje a los líderes iraníes: "A los ayatolas les digo que el pueblo necesita algo nuevo y debe ser escuchado", aunque también le envió uno por elevación a Trump, presidente de un país que albergará este año el primer Mundial de fútbol de la historia con 48 participantes (junto con México y Canadá): "Si realmente quiere el Premio Nobel de la Paz, le recuerdo que está haciendo exactamente lo contrario". (ANSA).