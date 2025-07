Irán pide a EE.UU. una solución negociada para su programa nuclear y se abre a actuar para "fomentar la confianza"

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha manifestado este lunes su deseo de "buscar una solución negociada" con las autoridades de Estados Unidos sobre su programa nuclear, a días de reunirse en Estambul con dirigentes de Alemania, Francia, Reino Unido --no así Washington-- en el primer encuentro de este tipo tras los ataques israelíes y estadounidenses de junio contra territorio iraní. "Mi mensaje a Estados Unidos es que avancemos hacia una solución negociada para el programa nuclear iraní, y ya lo hicimos en el pasado, en 2015, tras dos años y medio de negociaciones, en las que yo mismo fui negociador. (...) Tal vez a la Administración actual no le guste, pero podemos llegar a un acuerdo similar, un acuerdo mejor que ese", ha asegurado en una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News. El jefe de la diplomacia iraní ha precisado que en Teherán están "abiertos a conversaciones, no directas por el momento", si bien ha condicionado este diálogo a encontrar "una solución en la que todos salgamos ganando". "Estamos dispuestos a adoptar cualquier medida de fomento de la confianza necesaria para demostrar que el programa nuclear iraní es pacífico y lo seguirá siendo, y que Irán nunca recurrirá a armas nucleares. A cambio, esperamos que levanten sus sanciones", ha declarado. Además, Araqchi ha indicado que "si el objetivo (del acuerdo) es privar a Irán de su derecho al enriquecimiento (de uranio), tenemos dificultades", al tiempo que ha defendido que su "programa de enriquecimiento lo hemos desarrollado nosotros mismos; es un logro nuestro". En esta línea, el ministro ha asegurado que la oleada de ataques emprendidos por Israel y Estados Unidos a principios de junio han "demostrado que no hay opción militar para nuestro programa nuclear". "Pero les digo que hay una solución negociada para nuestro programa nuclear. Ya lo hicimos una vez en el pasado. Estamos dispuestos a hacerlo de nuevo", ha reiterado. Araqchi ha hecho estas declaraciones horas después de anunciar una nueva ronda de negociaciones acerca del programa nuclear iraní con representantes de Francia, Alemania y Reino Unido --miembros del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA)-- que tendrá lugar este viernes, 25 de julio, en la ciudad turca de Estambul. La semana pasada, los tres países europeos mantuvieron una conversación telefónica --junto con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas-- con Araqchi, en la que éste pidió a sus interlocutores que "actúen con responsabilidad" y no reactiven sus sanciones contra el país centroasiático en el mecanismo conocido como 'snapback'.