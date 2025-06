Irán pide a su población que elimine WhatsApp de sus dispositivos

La televisión estatal iraní instó el martes por la tarde al público del país a eliminar la plataforma de mensajería WhatsApp de sus teléfonos, alegando que la aplicación recopilaba información de los usuarios para enviarla a Israel, aunque no presentó evidencias.

En un comunicado, WhatsApp expresó: "Nos preocupa que estos informes falsos sean una excusa para que nuestros servicios sean bloqueados en un momento en que la gente más los necesita". WhatsApp utiliza cifrado de punta a punta, lo que significa que un proveedor de servicios en el medio no puede leer un mensaje.

"No rastreamos tu ubicación precisa, no mantenemos registros de con quién se está mensajeando cada uno y no rastreamos los mensajes personales que las personas se envían entre sí", añadió. "No proporcionamos información masiva a ningún gobierno".

El cifrado de punta a punta significa que los mensajes están codificados de manera que solo el remitente y el destinatario pueden verlos. Si alguien más intercepta el mensaje, todo lo que verá es un galimatías que no puede descifrarse sin la clave.

WhatsApp es propiedad de Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook e Instagram.

Irán ha bloqueado el acceso a varias plataformas de redes sociales a lo largo de los años, pero muchas personas en el país utilizan proxies y redes privadas virtuales, o VPN, para acceder a ellas. Prohibió WhatsApp y Google Play en 2022 durante las protestas masivas contra el gobierno por la muerte de una mujer detenida por la policía de la moral del país. Esa prohibición fue levantada a finales del año pasado.

WhatsApp había sido una de las aplicaciones de mensajería más populares en Irán, además de Instagram y Telegram.

—-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.