Irán pide disculpas al Golfo, pero ataques se intensifican y guerra se extiende por la región

Por Maya Gebeily, Humeyra Pamuk y Alexander Cornwell

BEIRUT/WASHINGTON/TEL AVIV, 7 mar (Reuters) - Israel e Irán intercambiaron ataques el sábado, cuando la guerra entró en su segunda semana, mientras que la República Islámica presentó una inusual disculpa a los Estados vecinos por sus "acciones", aparentemente con el fin de calmar la ira regional por los ataques iraníes contra objetivos civiles en el Golfo.

"Pido disculpas personalmente a los países vecinos que se han visto afectados por las acciones de Irán", dijo el presidente iraní Masoud Pezeshkian, instándoles a no unirse a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Afirmó que el consejo de liderazgo temporal de Irán había acordado suspender los ataques contra los Estados vecinos, a menos que los ataques contra Irán se originaran en su territorio.

Horas más tarde, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que sus drones habían atacado un centro de combate aéreo estadounidense en la base aérea de Al Dhafra, cerca de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Reuters no pudo verificar de forma independiente esa información.

Se escucharon enormes explosiones en varias partes de la capital iraní, según informaron los medios de comunicación estatales.

ESTADOS DEL GOLFO, BLANCO DE DRONES Y MISILES

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ya se ha extendido más allá de las fronteras de Irán, ya que Teherán ha respondido atacando a Israel y a los Estados árabes del Golfo que albergan instalaciones militares estadounidenses, e Israel ha lanzado nuevos ataques en el Líbano.

Los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Baréin y Arabia Saudí han informado de ataques con drones y misiles durante la última semana.

Los Estados del Golfo expresaron su indignación inmediata por el hecho de que su infraestructura civil —hoteles, puertos e instalaciones petroleras— fuera atacada a pesar de no haber participado en los ataques de Estados Unidos e Israel.

Aún no está claro hasta qué punto la declaración de Pezeshkian refleja la decisión de Irán de dar marcha atrás, o si debe interpretarse como una advertencia de que Teherán sigue dispuesto a atacar en toda la región, ya que, según se informa, algunos ataques siguen dirigiéndose contra los Estados del Golfo en la mañana del sábado.

Irán había mejorado sus relaciones con sus vecinos del Golfo en los últimos años, incluso con su antiguo archirrival regional, Arabia Saudí, una campaña diplomática que se vino abajo cuando la Guardia Revolucionaria lanzó una ofensiva con drones y misiles durante la semana pasada.

