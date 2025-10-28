Irán pide el pago de unos 146 millones de euros al propietario de un buque incautado en el golfo Pérsico

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Irán han reclamado el pago de US$170 millones (cerca de 146 millones de euros) al propietario de un buque de bandera portuguesa que incautó el año pasado en aguas del golfo Pérsico tras acusar al propietario de "financiar el terrorismo", sin que por ahora haya una fecha fijada para el juicio en torno al caso, que implica al 'MSC Aries'.

El portavoz del aparato judicial iraní, Ashgar Yahangir, ha indicado que "el caso ha sido enviado a un tribunal junto a una acusación y una petición del pago de US$170 millones por parte del propietario, nacido en Israel, por cargos de financiación del terrorismo", en referencia al magnate Eyal Ofer.

"Algunos de los contenedores del buque portaban materiales peligrosos y dañinos, diseñados para violar el principio de carga inocua y alterar la paz, el orden, la tranquilidad y la seguridad en el país y en la región", ha manifestado, según ha informado el portal iraní de noticias Mizan Online, vinculado al aparato judicial.

Así, ha subrayado que se estima que el valor del buque es de US$170 millones, "excluyendo el valor de los contenedores", antes de acusar al propietario del mismo de "dar apoyo financiero a las acciones criminales del régimen israelí, en violación de las leyes internacionales", sin que la compañía haya reaccionado por el momento.

La Guardia Revolucionaria interceptó el 'MSC Aries' en abril de 2024 cuando transitaba por el estrecho de Ormuz y detuvo a sus 25 tripulantes, algunos de los cuales fueron posteriormente liberados.

Tras ello, Irán aseguró que el buque estaba vinculado con el grupo Zodiac, propiedad en parte de Ofer.