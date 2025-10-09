Irán pide garantías a la comunidad internacional para que Israel no incumpla el acuerdo de paz en Gaza

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha celebrado este jueves el acuerdo de paz alcanzado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ha pedido garantías a la comunidad internacional para que Israel no incumpla el pacto.

Teherán ha recordado "la responsabilidad" que tiene la comunidad internacional de "impedir que el régimen de ocupación viole sus promesas" y ha instado a todas las partes a vigilar a Israel tras la ruptura unilateral en marzo del acuerdo firmado entre las partes el pasado mes de enero, que condujo a la liberación de cientos de presos palestinos a cambio de rehenes.

"La República Islámica de Irán siempre ha apoyado todas las acciones e iniciativas encaminadas a poner fin al genocidio, retirar las fuerzas de ocupación, entregar ayuda humanitaria, liberar a los presos palestinos y hacer realidad los derechos fundamentales de los palestinos", ha indicado en un comunicado.

Asimismo, ha subrayado que, "como partidario de la resistencia legítima del pueblo palestino en su camino hacia la autodeterminación", ha utilizado "todas sus capacidades diplomáticas" para presionar a Israel a que detenga "el genocidio" y ponga fin a su "ocupación" de Gaza.

Teherán ha resaltado además que el anuncio tampoco borra "la responsabilidad de los gobiernos e instituciones internacionales de cumplir con su deber jurídico, humanitario y moral e identificar y procesar a los perpetradores de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza para poner fin a una impunidad de décadas" por parte de Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desvelado en la madrugada de este jueves que las partes han aceptado su propuesta tras las negociaciones indirectas de los últimos días en Egipto. El acuerdo entrará en vigor 24 horas después de su aprobación este miércoles por parte del gabinete israelí.