Irán podría perturbar el tránsito en el estrecho de Ormuz con drones durante meses

Por Anna Hirtenstein, Andrew Mills y Jonathan Saul

4 mar (Reuters) - Los ataques con drones iraníes podrían perturbar el estrecho de Ormuz durante meses, pero no está tan claro cuánto tiempo podría mantener la República Islámica su bombardeo con misiles, según fuentes de inteligencia y ‌analistas militares.

Desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el ‌sábado, este país ⁠ha lanzado cientos de misiles y más de 1.000 drones contra los Estados del Golfo aliados con Washington. La mayoría fueron interceptados por las defensas aéreas, pero algunos edificios residenciales y comerciales, infraestructuras y bases militares estadounidenses han sufrido daños.

Teherán es un importante fabricante de drones y tiene la capacidad industrial para producir alrededor de 10.000 ​al mes, según el ⁠Centre for Information Resilience, ⁠un grupo de investigación sin ánimo de lucro financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

Se desconoce el tamaño de su arsenal de misiles, con estimaciones que oscilan entre los 2.500 ​del ejército israelí y los 6.000 de otros analistas. La cantidad de armas que le quedan a Irán podría ser un factor importante para determinar el curso de la guerra.

El cierre ‌del estrecho de Ormuz, un angosto paso entre Irán y Omán por el que circula una quinta parte ​del crudo y el gas natural licuado del mundo, ha sido uno de los ​principales objetivos de Irán, y el tráfico marítimo por esta crucial arteria energética se ha paralizado casi por completo tras los ataques iraníes a seis buques.

Los precios de la energía se han disparado, con un aumento del 12% del crudo Brent y de alrededor del 50% del índice de referencia del gas natural europeo en lo que va de semana.

"Irán no va a ceder fácil ni rápidamente, tiene los medios para hacer que el tráfico comercial por Ormuz sea inseguro", dijo Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group.

"Estados Unidos está dando prioridad a los ataques contra las municiones, bases e instalaciones iraníes que amenazan el estrecho. Pero todo ​lo que Irán tiene que hacer es demostrar que puede atacar algunos petroleros y la preocupación se encargará del resto, la gente simplemente no pasará", agregó McNally.

SUMINISTRO DE MISILES, UN PUNTO VULNERABLE

La provisión de misiles estratégicos es un punto vulnerable para Irán, según un exdirector de la ⁠agencia de inteligencia británica MI6.

"Rusia no está en condiciones de reabastecerlo y China será muy cautelosa. Si se supiera que China está proporcionando algún tipo de armamento militar importante a Irán, eso tendría muy malas consecuencias para los Estados del CCG», dijo, refiriéndose ‌a los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, que comprende Baréin, Kuwait, Arabia Saudí, Catar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos.

Las reservas de misiles podrían ser menores porque Teherán ha estado suministrando a Hezbolá en el Líbano y a los hutíes en Yemen, según una segunda fuente de inteligencia occidental.

Las reservas también se redujeron durante la guerra de 12 días con Israel en junio, pero se han recuperado parcialmente, según la inteligencia militar israelí.

Una limitación importante podrían ser los lanzadores, que se habían reducido al menos a la mitad el año pasado debido a los ataques de Israel y Estados Unidos, y han disminuido aún más en los últimos cinco días, según una investigación del CIR británico.

A pesar de ello, es probable que Irán pueda mantener la lucha con sus drones. La última generación de drones Shahed-136 del país tiene ‌un alcance de entre 700 y 1.000 kilómetros, suficiente para llegar a cualquier punto de la costa sur del Golfo cuando se lanzan desde el territorio continental iraní o desde buques, según Farzin Nadimi, ⁠investigador principal del Washington Institute.

Muchos se fabrican en plantas de doble uso y otras instalaciones podrían reacondicionarse para aumentar la producción, según un analista del CIR.

Estos drones fueron capaces de penetrar los ‌sistemas de defensa aérea de los Estados del Golfo, y 65 de ellos entraron en los Emiratos Árabes Unidos desde que estalló el conflicto.

Atacaron los centros de ⁠datos de Amazon, el Aeropuerto Internacional de Dubái y un hotel Fairmont. Baréin ha sufrido daños materiales en infraestructuras, una base naval estadounidense y ⁠una torre que alberga un hotel y apartamentos a causa de los drones.

MINAS MARINAS PODRÍAN PROLONGAR INTERRUPCIÓN

Los comerciantes de petróleo se preparan para nuevas alzas de precios a medida que se aclara la duración de la interrupción en el estrecho de Ormuz en los próximos días.

"Estoy muy preocupado, este riesgo está actualmente infravalorado en los mercados petroleros", dijo un alto ejecutivo de Vitol, una empresa comercializadora de materias primas de alcance mundial. "La teoría predominante es que Irán está utilizando primero misiles y drones antiguos para agotar las defensas aéreas. Si es así, su respuesta propiamente dicha aún no ha comenzado".

Y si los misiles ‌y los drones comienzan a agotarse, Irán podría desplegar minas marinas. Teherán tiene un inventario ​de entre 5.000 y 6.000 minas de este tipo, según Dryad Global, una empresa de inteligencia de riesgos marítimos.

Pueden amarrarse al lecho marino, propulsarse con cohetes o flotar a la deriva en el agua, y explotan cuando un barco entra en contacto con ellas. Según los analistas, por el momento no hay indicios de que se hayan colocado minas en el estrecho de Ormuz.

"Si se colocan minas marinas, llevará mucho tiempo eliminarlas", dijo Cormac McCarry, director de Control Risks, empresa especializada en inteligencia marítima y servicios ‌de seguridad. "En ese caso, nos enfrentaríamos a meses de destrucción".

(Reporte de Anna Hirtenstein y Jonathan Saul en Londres y Andrew Mills en Doha; edición en español de Javier López de Lérida)