Irán posterga los funerales de Estado a Jamenei inicialmente previstos este miércoles

Irán decidió postergar los funerales de Estado de su guía supremo, Alí Jamenei, inicialmente previstos este miércoles por la noche en Teherán, en medio de los bombardeos israeloestadounidenses que sacuden el país.

"La ceremonia de despedida del imán mártir fue postergada (...) ante la previsión de una afluencia sin precedentes", afirmó la televisión estatal. La nueva fecha será "comunicada posteriormente", agregó.

El miércoles por la mañana se había anunciado un homenaje para esa misma tarde en Teherán con los restos de Jamenei, fallecido a los 86 años en un bombardeo. Su entierro está previsto en la ciudad santa de Mashhad (noreste), de donde era originario.