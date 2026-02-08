Irán: Premio Nobel de la Paz Mohammadi condenada a seis años de prisión en Irán

La condena fue dictada por un tribunal iraní, según declaró Mostafa Nili, abogado de la premio Nobel. Añadió que se le imputaron cargos de "asociación y colusión para cometer delitos", una especie de conspiración. Además de seis años de prisión, la sentencia incluye dos años de prohibición de viajar.

El abogado de Mohammadi señaló que la premio Nobel también fue condenada a un año y medio de prisión por actividades de propaganda, con el requisito de dos años de residencia en la ciudad de Khosf, en la provincia oriental de Jorasán del Sur.

Nili explicó que recibió una llamada de la activista en su primera comunicación en 59 días detenida, en la que le informó de que ayer fue trasladada a la sala primera del Tribunal Revolucionario de Mashad (noreste del país) y tras la audiencia se dictó sentencia en su contra.

El letrado reveló que Mohammadi le manifestó además que hace tres días fue trasladada a un hospital por su mal estado de salud y que cuando le empezó a contar las circunstancias de su arresto, la llamada se cortó.

En las últimas semanas, Mohammadi ha permanecido en régimen de aislamiento en la prisión de Mashhad tras ser arrestada el 12 de diciembre durante el funeral de Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos hallado muerto en circunstancias sospechosas.

Había estado en huelga de hambre en prisión unos días antes. Mohammadi, que ganó el Premio Nobel por su lucha de veinte años por los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres, también ha pasado largos períodos en prisión en el pasado.

La ganadora del Nobel de la Paz en 2023 se encontraba en libertad condicional desde diciembre de 2024, cuando fue puesta en libertad por problemas médicos, y a finales de noviembre denunció que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma "permanente" salir del país. Las autoridades de la República Islámica no le emitían pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace 11 años.

La activista fue arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y encarcelada por última vez en 2021. A pesar de las condenas y el encarcelamiento, la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos fundamentales en Irán, incluyendo la aplicación de la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico. (ANSA).