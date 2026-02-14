Irán: premio Nobel Narge Mohammadi transferida a una prisión en el norte

La activista inició una huelga de hambre a principios de este mes y fue hospitalizada antes de regresar a prisión. El Comité Noruego del Nobel dijo esta semana que estaba "profundamente conmocionado" por los informes que detallaban "abuso físico y continuos malos tratos potencialmente mortales" a Mohammadi, tanto durante el arresto como durante la detención.

Desde su arresto, Mohammadi había estado retenida en Mashhad, en el centro de detención del Ministerio de Inteligencia, y sólo se le permitió una llamada telefónica con un hermano en Irán y otra con su abogado iraní. Pero ahora fue trasladada a prisión en la ciudad norteña de Zanjan, dijo su marido Taghi Rahmani, que vive en París.

"Esta acción se llevó a cabo sin informar a su familia ni a su abogado", escribió en la red social X, y añadió que "el objetivo es exiliar a Narges". (ANSA).