Irán presentará una propuesta para resolver el enfrentamiento con EEUU, según un funcionario de EEUU

Por Steve Holland

WASHINGTON, 18 feb (Reuters) -

Se espera que Irán presente una propuesta por escrito sobre cómo resolver su enfrentamiento con Estados Unidos tras las conversaciones entre ambos países celebradas el martes en Ginebra, según informó el miércoles a Reuters un funcionario estadounidense.

Los principales asesores de seguridad nacional de Estados Unidos se reunieron el miércoles en la Sala de Situación de la Casa Blanca para debatir sobre Irán y se les informó de que todas las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en la región deberían estar en sus puestos a mediados de marzo, según el funcionario.

El secretario de Estado Marco Rubio se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Israel para discutir sobre Irán el 28 de febrero, dijo el funcionario.

Las conversaciones indirectas mantenidas el martes en Ginebra entre los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, junto con el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araqchi, tenían como objetivo evitar una crisis creciente entre los dos países. Estados Unidos quiere que Irán renuncie a su programa nuclear e Irán lo ha rechazado rotundamente, y ha negado que esté tratando de desarrollar un arma atómica.

Irán acordó presentar una propuesta por escrito sobre cómo abordar las preocupaciones de Estados Unidos durante las conversaciones de Ginebra, según informó el alto funcionario estadounidense.

"Actualmente estamos esperando esa propuesta de los iraníes", afirmó el funcionario.

Estados Unidos ha tratado de ampliar el alcance de las conversaciones a cuestiones no nucleares, como el arsenal de misiles de Irán. Irán afirma que solo está dispuesto a discutir restricciones a su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones, y que no renunciará por completo al enriquecimiento de uranio ni discutirá su programa de misiles.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el miércoles que se habían logrado algunos avances en Ginebra, pero que "todavía estamos muy lejos en algunas cuestiones".

Trump ha ordenado un importante refuerzo militar en la región, ya que contempla el uso de la fuerza con un segundo grupo de portaaviones en camino.

