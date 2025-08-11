Irán presiona a Armenia contra un corredor apoyado por EEUU

Irán advirtió el lunes a Armenia contra la creación, bajo los auspicios de Estados Unidos, de una zona de tránsito cerca de su frontera, prevista en el marco del reciente acuerdo de paz con Azerbaiyán.

El acuerdo, firmado el viernes en Washington entre el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinian, pone fin al conflicto territorial que opone a sus países desde hace décadas.

El texto también prevé la creación de una zona de tránsito que atravesará Armenia y conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, más al oeste.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, mantuvo el lunes una conversación telefónica con Pashinian sobre la ruta de tránsito, según un comunicado de la presidencia iraní.

Pezeshkian "advirtió sobre posibles acciones de la parte estadounidense, que podría perseguir objetivos hegemónicos en la región del Cáucaso bajo el pretexto de inversiones económicas y garantía de la paz", indicó el texto.

Estados Unidos tendrá derechos de construcción en este corredor, que se llamará "Vía Trump para la paz y la prosperidad internacionales" (TRIPP, por sus siglas en inglés), situado en una región muy estratégica y rica en hidrocarburos.

Irán se ha opuesto durante mucho tiempo al corredor por temor a que aísle al país del Cáucaso y traiga consigo una presencia extranjera a su frontera.