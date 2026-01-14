Irán: probable intervención militar de EEUU en Irán

"Un funcionario israelí", escribe Reuters, "afirmó que Trump parece haber tomado la decisión de intervenir, aunque aún no se han aclarado el alcance ni el momento".

En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se reúne en la sala de crisis Cancillería (Farnesina) con funcionarios del ministerio de Defensa italiano, el ministerio de Seguridad, el embajador italiano en Teherán y embajadores de las principales capitales implicadas en la actual crisis en Irán. La Farnesina, según un comunicado, confirma su recomendación de abandonar Irán a los ciudadanos italianos que puedan hacerlo.

Donald Trump se siente "obligado" a cumplir sus amenazas contra Irán. CNN informa esto, citando fuentes de la Casa Blanca, que afirman que el presidente ha establecido "su propia línea roja y ahora siente que debe hacer algo".

Las mismas fuentes creen que Trump actuará casi con seguridad, pero aún no está claro qué tipo de medidas tomará.

Las evaluaciones del presidente coinciden con las de la Casa Blanca, donde se están examinando los riesgos de un posible ataque.

Irán ha advertido a los países vecinos que atacará bases estadounidenses en represalia por cualquier ataque de Washington. Reuters informa en línea, citando a funcionarios iraníes. Teherán, explica la fuente, ha comunicado a los países de la región, desde Arabia Saudita hasta los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, que las bases estadounidenses en esos países serán atacadas si Estados Unidos ataca a Irán, exigiendo que estos países impidan que Washington ataque a Irán.

Estados Unidos está retirando personal de algunas bases clave en Oriente Medio como medida de precaución debido al aumento de las tensiones en la región, según declaró a Reuters un funcionario de la administración estadounidense.

Esta medida se produce tras la amenaza de Irán de atacar bases estadounidenses en la región en caso de un ataque de Washington.

El embajador iraní ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, acusando a Estados Unidos e Israel de tener "responsabilidad legal directa e innegable" por la muerte de civiles inocentes, especialmente jóvenes.

En la carta, Iravani afirma que la política estadounidense hacia Irán busca un cambio de régimen mediante sanciones, amenazas y disturbios orquestados, utilizados como pretexto para una posible intervención militar. El contenido de la carta fue republicado por la misión iraní ante las Naciones Unidas en la red social X. (ANSA).