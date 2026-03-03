Irán prohíbe la exportación de alimentos debido a la guerra

El gobierno iraní anunció el martes la prohibición de la exportación de productos alimentarios y agrícolas debido al conflicto en curso con Israel y Estados Unidos.

"La exportación de todos los productos alimentarios y agrícolas queda prohibida hasta nuevo aviso", indicó la agencia de prensa Tasnim, citando un comunicado del gobierno.

"El gobierno da prioridad al abastecimiento de la población con bienes esenciales", añadió.

Irán activó un plan de emergencia desde el sábado, día del inicio de un ataque de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, que mató al líder supremo del país, Alí Jamenei, y a altos mandos militares.