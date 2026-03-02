Irán promete atacar cualquier barco que intente atravesar el estrecho de Ormuz

EL CAIRO, 2 mar (Reuters) - Un funcionario de alto rango de la Guardia Revolucionaria iraní dijo el lunes que el estrecho de Ormuz está cerrado y que Irán disparará contra cualquier barco que intente atravesarlo, informaron medios de comunicación iraníes.

Esta es la advertencia más explícita de Irán desde que el sábado comunicó a los barcos que iba a cerrar la ruta de exportación, una medida que amenaza con estrangular una quinta parte del flujo mundial de petróleo y provocar una fuerte subida de los precios del crudo.

"El estrecho (de Ormuz) está cerrado. Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y la marina regular incendiarán esos barcos", dijo Ebrahim Jabari, asesor de alto rango del comandante en jefe de la Guardia, en declaraciones recogidas por los medios de comunicación estatales.

El estrecho es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo, ya que conecta a los mayores productores del golfo, como Arabia Saudita, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

El cierre se produjo a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero con el objetivo de derrocar a sus líderes, y de la oferta del presidente Donald Trump de ayudar a los iraníes a derrocar a los clérigos gobernantes.

En respuesta, Irán lanzó varias salvas de misiles contra sus vecinos del golfo que albergan bases militares estadounidenses, como Qatar, Kuwait y Baréin. También lanzó misiles contra los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán.

Con este cierre, Teherán cumplió sus amenazas de bloquear la estrecha vía marítima en represalia por cualquier ataque contra la República Islámica.

Alrededor del 20% del consumo diario mundial de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz, que tiene unos 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho.

Los mercados petroleros se han centrado en la tensión entre Teherán, Estados Unidos e Israel, por temor a que un conflicto perturbe el suministro y desestabilice la región.

La medida también se conoce después de que el transporte marítimo mundial ya hubiera sufrido interrupciones relacionadas con los ataques con drones y misiles llevados a cabo por los milicianos hutíes de Yemen, alineados con Irán. El grupo ha atacado buques en el mar Rojo y el golfo de Adén desde que estalló la guerra de Gaza en 2023.

(Reporte de Jaidaa Taha y Menna Alaa El-Din. Editado en español por Daniela Desantis)