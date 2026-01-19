Irán promete un retorno gradual de internet y clemencia a jóvenes manifestantes "engañados"

El acceso a internet en Irán volverá gradualmente a la normalidad esta semana tras 11 días de corte, declaró este lunes un funcionario iraní, mientras la policía prometió clemencia a los manifestantes "engañados" que se sumaron a las protestas antigubernamentales.

"Internet volverá gradualmente a la normalidad esta semana", declaró el lunes en la televisión estatal Hossein Afshin, vicepresidente iraní de Ciencia, Tecnología y Economía del Conocimiento.

El domingo, el acceso limitado a internet se restableció brevemente para algunos sitios web extranjeros como Google, pero hasta el lunes seguía siendo imposible abrir enlaces desde los resultados de búsqueda.

Por otro lado el jefe de la policía nacional prometió castigos más leves a los manifestantes si se entregan en un plazo de tres días, ya que considera que hay personas que fueron engañadas para que se unieran a las protestas.

"Los jóvenes que se involucraron involuntariamente en los disturbios son considerados como individuos que fueron engañados, no soldados enemigos", y "serán tratados con indulgencia por el sistema de la República Islámica", declaró Ahmad-Reza Radan a la televisión estatal, añadiendo que tienen "un máximo de tres días" para entregarse.