Irán promete una respuesta contundente a los ataques de Israel a sus instalaciones nucleares

(Cambia titular y firma y actualiza añadiendo detalles, contexto, ladillo y cita en 2-6, 11-16, 20-25 y 30)

By Maayan Lubell, Parisa Hafezi, Steve Holland

JERUSALÉN/DUBÁI/WASHINGTON, 13 jun (Reuters) - Israel lanzó el viernes ataques a gran escala contra Irán, afirmando que tenía como objetivo instalaciones nucleares, fábricas de misiles balísticos y mandos militares y que se trataba del inicio de una operación prolongada para impedir que Teherán construya un arma atómica.

Irán prometió una respuesta contundente e Israel dijo que estaba trabajando en la intercepción de unos 100 drones lanzados hacia territorio israelí como represalia de Irán.

No obstante, en torno a las 0800 GMT, medios israelíes dijeron que se había levantado una orden que pedía a sus ciudadanos permanecer cerca de áreas protegidas, lo que podría indicar que la mayoría o todos los drones se habían neutralizado.

El

precio del crudo

se disparaba, impulsado por los temores a los ataques de represalia en una de las principales regiones productoras de petróleo, aunque más tarde se moderaron ligeramente.

Una fuente de seguridad israelí dijo que comandos del Mossad habían operado en el corazón de la república islámica antes del ataque y que la agencia de espionaje y el ejército israelíes habían dirigido una serie de operaciones encubiertas contra el arsenal de misiles estratégicos de Irán.

Israel también estableció una base de drones de ataque cerca de Teherán, añadió la fuente. El ejército dijo que había llevado a cabo un ataque a gran escala contra las fuerzas aéreas de Irán, en el que destrozaron "decenas de radares y lanzaderas de misiles tierra-aire".

Medios iraníes y testigos informaron de explosiones, incluso en la principal instalación de enriquecimiento de uranio del país en Natanz.

El cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria iraní informó de la muerte de su máximo comandante, Hossein Salami, y medios estatales informaron de que la sede de la unidad en Teherán había sido alcanzada. Varios niños murieron en un ataque contra una zona residencial de la capital.

"Nos encontramos en un momento decisivo de la historia de Israel", dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un mensaje de vídeo grabado.

"Hace unos momentos Israel ha lanzado la Operación León Naciente, una operación militar selectiva para hacer retroceder la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel.

Esta operación continuará durante tantos días como sea necesario para eliminar esta amenaza". Netanyahu advirtió a los israelíes que era posible que tuvieran que pasar largos periodos en refugios. Al mismo tiempo, Israel ha limitado la capacidad de reacción de Irán debilitando gravemente a sus aliados de Oriente Próximo desde que la guerra en Gaza estallara en octubre de 2023, mediante el asesinato de líderes de la cúpula del grupo miliciano Hamás y del libanés Hezbolá. Unos 200 aviones de combate israelíes participaron en los ataques y alcanzaron más de 100 objetivos en Irán, dijo un portavoz del ejército, el general de brigada Effie Defrin. En una sesión informativa en línea, Israel pudo confirmar que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el comandante de la Guardia Revolucionaria y el comandante del Mando de Emergencia de Irán habían muerto en los ataques. Medios de comunicación estatales de Irán informaron de la muerte de seis científicos nucleares iraníes. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) dijo que no se había producido un aumento de los niveles de radiación en la central nuclear de Natanz y añadió que se basaba en información facilitada por las autoridades iraníes. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó en un comunicado que Israel había "desatado su mano malvada y sangrienta" en un crimen contra Irán y que recibiría "un amargo destino". ESPACIO AÉREO VACÍO Y VUELOS CANCELADOS Aerolíneas abandonaron el espacio aéreo de Israel, Irán, Irak y Jordania tras los ataques israelíes, según los datos de Flightradar24, que mostraban que las compañías aéreas estaban desviando o cancelando los vuelos. Las aerolíneas israelíes El Al, Israir y Arkia anunciaron la salida de sus aviones de Israel y el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv fue clausurado. Emirates, con sede en Dubái, canceló sus vuelos hacia y desde Irak, Jordania, Líbano e Irán, al cerrar Irán su espacio aéreo. Estados Unidos, que tenía previsto celebrar el domingo la última ronda de conversaciones con Irán para restringir su programa nuclear, dijo que no había participado en la operación. El crudo de referencia mundial Brent subía más de un 6%, a US$73,73, a las 0821 GMT, pero muy por debajo de los máximos de alrededor de US$78. O/R La Compañía Nacional Iraní de Refino y Distribución de Petróleo dijo que las instalaciones de refinado y almacenamiento de petróleo no habían sufrido daños y seguían funcionando. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, dijo que decenas de miles de soldados habían sido llamados a filas y estaban "preparados en todas las fronteras". "Estamos en medio de una campaña histórica como ninguna otra. Se trata de una operación crítica para prevenir una amenaza existencial, por parte de un enemigo que pretende destruirnos", dijo. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán no puede tener una bomba nuclear y que Estados Unidos espera volver a la mesa de negociaciones, en una entrevista con Fox News tras el inicio de los ataques aéreos israelíes contra Irán. "Ya veremos", dijo Trump, según un comentario reproducido por la periodista de Fox News Jennifer Griffin en la red social X. Responsables estadounidenses han dicho en repetidas ocasiones que cualquier nuevo acuerdo nuclear con Irán —que sustituiría al de 2015 entre Teherán y seis potencias mundiales del que Trump se retiró— debe incluir el compromiso de desechar el enriquecimiento, una vía potencial para desarrollar bombas nucleares. (Información de Reuters; escrito por Stephen Coates y Michael Georgy; edición de Raju Gopalakrishnan y Kevin Liffey; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Jorge Ollero Castela)