Irán promete venganza tras los ataques de Israel a instalaciones nucleares y mandos militares

Por Crispian Balmer, Parisa Hafezi y Hereward Holland

JERUSALÉN/DUBÁI/WASHINGTON, 13 jun (Reuters) - Israel lanzó el viernes ataques a gran escala contra Irán, afirmando que tenía como objetivo instalaciones nucleares, fábricas de misiles balísticos y mandos militares y que se trataba del inicio de una operación prolongada para impedir que Teherán construya un arma atómica. Medios iraníes y testigos informaron de explosiones, incluso en la principal instalación de enriquecimiento de uranio del país en Natanz, mientras que Israel declaró el estado de emergencia en previsión de ataques de represalia con misiles y drones. El cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria iraní informó de la muerte de su máximo comandante, Hossein Salami, y medios estatales informaron de que la sede de la unidad en Teherán había sido alcanzada. Varios niños murieron en un ataque contra una zona residencial de la capital. "Nos encontramos en un momento decisivo de la historia de Israel", dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un mensaje de vídeo grabado.

"Hace unos momentos Israel ha lanzado la Operación León Naciente, una operación militar selectiva para hacer retroceder la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel. Esta operación continuará durante tantos días como sea necesario para eliminar esta amenaza". El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó en un comunicado que Israel había "desatado su mano malvada y sangrienta" en un crimen contra Irán y que recibiría "un amargo destino para sí mismo".

Un oficial militar israelí dijo que Israel estaba atacando "docenas" de objetivos nucleares y militares, incluidas las instalaciones de Natanz, en el centro de Irán. El responsable dijo que Irán tenía material suficiente para fabricar 15 bombas nucleares en cuestión de días. Estados Unidos dijo que no participaba en la operación, que aumenta el riesgo de una nueva escalada de tensiones en Oriente Próximo, una de las principales regiones productoras de petróleo. Junto a los extensos ataques aéreos, la agencia de espionaje israelí Mossad dirigió una serie de operaciones encubiertas de sabotaje dentro de Irán, informó Axios, citando a un alto responsable israelí. El objetivo de estas operaciones era dañar las instalaciones de misiles estratégicos de Irán y su capacidad de defensa antiaérea. Medios estatales iraníes informaron de que al menos dos científicos nucleares, Fereydoun Abbasi y Mohammad Mehdi Tehranchi, murieron en ataques israelíes en Teherán. El aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv permaneció cerrado hasta nuevo aviso y las unidades de defensa aérea de Israel se mantuvieron en alerta máxima ante posibles ataques de represalia por parte de Irán. Tras el ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera un ataque con misiles y vehículos aéreos no tripulados (drones) contra el Estado de Israel y su población civil en un plazo inmediato", dijo el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, dijo que decenas de miles de soldados habían sido llamados a filas y estaban "preparados en todas las fronteras". "Estamos en medio de una campaña histórica como ninguna otra. Se trata de una operación crítica para prevenir una amenaza existencial, por parte de un enemigo que pretende destruirnos", dijo. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, estaba celebrando "maratones de llamadas" con sus homólogos de todo el mundo en relación con el ataque de Israel contra Irán, dijo el ministerio en un comunicado. EEUU "NO ESTÁ INVOLUCRADO" El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán no puede tener una bomba nuclear y que Estados Unidos espera volver a la mesa de negociaciones, en una entrevista con Fox News tras el inicio de los ataques aéreos israelíes contra Irán. "Ya veremos", dijo Trump, según un comentario reproducido por la periodista de Fox News Jennifer Griffin en la red social X. Trump convocaría una reunión del Consejo de Seguridad Nacional el viernes por la mañana, dijo la Casa Blanca. El jueves había dicho que un ataque israelí contra Irán "podría muy bien ocurrir", pero reiteró sus esperanzas de una resolución pacífica. El ejército estadounidense está planeando toda la gama de contingencias en Oriente Próximo, incluida la posibilidad de que tenga que ayudar a evacuar a civiles estadounidenses, según dijo un responsable estadounidense a Reuters. El portavoz de las fuerzas armadas iraníes dijo que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, pagarían un "alto precio" por el ataque, y acusó a Washington de prestar apoyo a la operación. Mientras Estados Unidos intentaba distanciarse de la operación militar israelí, un responsable israelí dijo a la cadena pública Kan que Israel se había coordinado con Washington en relación con Irán. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos no participaba en los ataques y que Tel Aviv había actuado unilateralmente en defensa propia. "No participamos en los ataques contra Irán y nuestra máxima prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región", dijo Rubio en un comunicado. "Permítanme ser claro: Irán no debe tener como objetivo intereses o personal estadounidense", añadió. El Departamento de Estado emitió un aviso diciendo que todos los empleados gubernamentales de EEUU en Israel y sus familiares debían "refugiarse en su lugar hasta nuevo aviso". Los ataques provocaban fuertes caídas de las cotizaciones bursátiles en el mercado asiático el viernes, encabezadas por grandes ventas de los futuros estadounidenses, mientras que los precios del petróleo se disparaban al refugiarse los inversores en activos seguros como el oro y el franco suizo. El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó cualquier escalada militar en Oriente Próximo, dijo el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq. "El secretario general pide a ambas partes que actúen con la máxima moderación, evitando a toda costa caer en un conflicto más profundo, una situación que la región no puede permitirse", dijo Haq. (Información de Reuters; escrito por Stephen Coates; edición de Raju Gopalakrishnan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)