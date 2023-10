El embajador en España afirma que quienes culpan a Irán de la actual escalada buscan "un enemigo imaginario"

MADRID, 10 Oct. 2023 (Europa Press) -

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha afirmado que la hipotética suspensión de la ayuda de la Unión Europea a los palestinos sólo serviría para "fortalecer la resistencia", la misma a la que ha concedido un "derecho natural" para llevar a cabo ataques como el cometido por Hamás el sábado.

Para Zabib, estos ataques pueden considerarse una "victoria". En este sentido, ha afirmado que después de 75 años en los que los derechos de los palestinos han sido "ignorados" y en los que "nadie piensa en una solución" para ellos, "no hay más remedio que buscar una solución" por la fuerza.

El embajador ha explicado en una entrevista a Europa Press que la comunidad internacional ha "cerrado los ojos" a esta lucha y, aunque ha atribuido "la mayor responsabilidad" de la actual escalada de tensiones al "régimen usurpador" de Israel, también ha señalado a la comunidad internacional.

Zabib, que ha evitado valorar las discrepancias sobre este tema en el seno del Gobierno de España, considera que por parte de la ciudadanía española siempre ha habido una "tradición" en favor de los derechos del pueblo palestino.

A su juicio, todos los gobiernos tienen la "responsabilidad ética" de brindar este mismo apoyo y ha recordado que históricamente también los países europeos se resistieron a la "ocupación", especialmente en la Segunda Guerra Mundial. "¿Acaso el pueblo alemán consintió que el Muro de Berlín se quedase?", ha planteado.

A nivel de la UE, el embajador ha afirmado que la actual posición "no es nada nuevo" y ha advertido de que cerrar el grifo de la ayuda no hará que los palestinos "levanten los brazos y digan 'me he equivocado'", sino que provocará que quienes puedan tener una mínima confianza en una solución negociada opten también por la "resistencia".

Irán "no oculta nada"

Irán ha respaldado abiertamente las acciones de Hamás, pese a que ha negado en los últimos días cualquier implicación directa --este mismo martes por boca del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei--. Según el embajador, Occidente busca crear "un enemigo imaginario" para "eludir su responsabilidad" en este contexto.

En este sentido, ha afirmado que la diplomacia iraní "no oculta nada", poniendo como ejemplo los ataques perpetrados en Oriente Próximo o el apoyo a gobiernos aliados como el de Bashar al Asad en Siria. Por este motivo, ha avisado a quienes quieran arrastrar a Irán al conflicto de que, en caso de agresión, habrá una respuesta "contundente".

Zabib ha aplaudido sin críticas los ataques lanzados por Hamás y, preguntado por la muerte de civiles, ha deslizado que es algo "natural" cuando se trata de acciones perpetradas en "territorios ocupados". Considera incluso que cualquier ofensiva llevaba en este tipo de territorios, cualquier "defensa armada", cuenta con el aval del Derecho Internacional.

El representante iraní en España también se ha mostrado crítico con los países árabes que en los últimos años han tejido alianzas con Israel y se ha preguntado "qué beneficios han obtenido". Hay quienes "no quieren ver la realidad" palestina, pero no por ello "la realidad desaparece".